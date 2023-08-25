Клопп исключает отъезд Салаха в Саудовскую Аравию

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп исключил отъезд нападающего Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию.

В последние 24 часа резко усилились спекуляции насчет перехода Салаха в "Аль-Иттихад". По слухам, саудиты манят 31-летнего египтянина баснословными деньгами.



Однако на своей пресс-конференции в пятницу Клопп заверил, что Салах "на 100 процентов" предан "Ливерпулю" и что никаких предложений насчет Мохамеда не поступало. А если и поступит, "красные" не отпустят своего ведущего игрока.



"Сложно говорить об историях из медиа. С нашей точки зрения здесь говорить не о чем".



"Мо — игрок "Ливерпуля", он является неотъемлемой частью. В этих историях ничего нет. А если бы и было, ответом было бы "нет".



"Часть моей философии заключается в том, чтобы думать о проблемах по мере их поступления, и в данный момент здесь абсолютно ничего нет".



"Если что-нибудь возникнет, я подумаю об этом. Сейчас я не думаю и не знаю об этом. Если бы здесь что-нибудь было, ответом было бы "нет", — цитирует Клоппа Evening Standard.