Клопп исключает отъезд Салаха в Саудовскую Аравию

Юрген Клопп и Мохамед Салах Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп исключил отъезд нападающего Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию.

В последние 24 часа резко усилились спекуляции насчет перехода Салаха в "Аль-Иттихад". По слухам, саудиты манят 31-летнего египтянина баснословными деньгами.

Однако на своей пресс-конференции в пятницу Клопп заверил, что Салах "на 100 процентов" предан "Ливерпулю" и что никаких предложений насчет Мохамеда не поступало. А если и поступит, "красные" не отпустят своего ведущего игрока.

"Сложно говорить об историях из медиа. С нашей точки зрения здесь говорить не о чем".

"Мо — игрок "Ливерпуля", он является неотъемлемой частью. В этих историях ничего нет. А если бы и было, ответом было бы "нет".

"Часть моей философии заключается в том, чтобы думать о проблемах по мере их поступления, и в данный момент здесь абсолютно ничего нет".

"Если что-нибудь возникнет, я подумаю об этом. Сейчас я не думаю и не знаю об этом. Если бы здесь что-нибудь было, ответом было бы "нет", — цитирует Клоппа Evening Standard.


Метки Клопп, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 480

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. narcot 25.08.2023 13:44 # narcot
    Клопп подтвердил, что "Ливерпуль" договорился по Кайседо

    http://fapl.ru/posts/102091/

    (ответить)

  2. suddenly 25.08.2023 13:11 # suddenly
    Если владельцам будет выгодна сделка, то продадут тебя не спросят.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: