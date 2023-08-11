Клопп подтвердил, что "Ливерпуль" договорился по Кайседо
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что его клуб договорился с "Брайтоном" о покупке полузащитника Мойсеса Кайседо.
Минувшей ночью стало известно, что "Ливерпуль" достиг договоренности о покупке Кайседо за рекордные для всей Премьер-Лиги 110 миллионов фунтов.
На пресс-конференции в пятницу Клопп подтвердил эту информацию, однако "красным" все еще нужно договориться с самим Мойсесом.
"Я могу подтвердить, что сделка с "Брайтоном" согласована, что бы это ни означало, потому что мы хотим игрока, и у нас нет никакой договоренности с ним самим, поэтому посмотрим".
"У нас не тот клуб, который обладает бесконечными ресурсами. Мы не ожидали пары вещей, которые случились этим летом, вроде ухода Хендерсона и Фабиньо".
"Если честно, до лета мы не думали, что это случится, а затем это случилось. Мы попытались заполучить Беллингема, но наш клуб ограничен в финансах. Посмотрим, что будет здесь", — цитирует Клоппа The Independent.
Также Клоппу припомнили его реакцию на трансфер полузащитника Поля Погба в "Манчестер Юнайтед" в 2016 году, когда Юрген пообещал уйти из футбола, если игроки будут стоит по 100 млн. фунтов.
"Все меняется. Нравится ли мне это? Нет? Осознаю ли я, что был неправ. Определенно. Это не круто, но так происходит".
"Как прежде, уже не будет. Саудовская Аравия не способствует этому. Нам клуб должен гарантировать, что наилучшим образом использует свои ресурсы. Мы стараемся изо всех сил собрать состав как можно лучше".
"Так что идея в этом. Это не мир грез, где мы можем просто ткнуть пальцем в игроков и забрать их. Это требует большой работы. Иногда одна дверь закрывается и другая открывается. Если люди хотят бросаться моими цитатами четырех или пяти лет давности, то без проблем", — добавил Клопп.
11.08.2023 14:00
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Последние комментарии:
Кайседо мечтал о королях Лондона и синей футболке с детсва за Челси! А теперь как?
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11:43
Моисес Кайседо размышления
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Это вчерашняя новость.А вот новость от Telegraf.час тому назад.Кайседо отказывается от "красных" в пользу "синих", утверждают СМИ
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Залухуйло, убирай никому не нужного кейна с главной и ставь кайседо, там такие страсти кипят
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ФК Челсесос
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"Ливерпуль" решил не покупать Беллингема
"Ливерпуль" вышел из числа претендентов на полузащитника дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джуда Беллингема.
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12.04.2023 00:05
http://fapl.ru/posts/99726/?c=1
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14.06.2023
http://fapl.ru/posts/100971/?c=1
Клопп подтвердил, что "Ливерпуль" договорился по Кайседо
"Ливерпуль" достиг договоренности о покупке Кайседо за рекордные для всей Премьер-Лиги 110 миллионов фунтов.
11.08.2023
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> Мы попытались заполучить Беллингема, но наш клуб ограничен в финансах
BVB получит за полузащитника 103 миллиона евро в качестве фиксированной суммы трансфера, а также получит бонусные выплаты, максимальная сумма которых составит около 30 процентов от фиксированной суммы.
> Минувшей ночью стало известно, что "Ливерпуль" достиг договоренности о покупке Кайседо за рекордные для всей Премьер-Лиги 110 миллионов фунтов.
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