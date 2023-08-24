Фердинанд: "Магуайр будет позади Эванса"

Харри Магуайр и Джонни Эванс Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд уверен, что ветеран Джонни Эванс будет выигрывать конкуренцию у самого дорогого защитника в мире Харри Магуайра, если подпишет постоянный контракт с клубом.

Как известно, 35-летний Эванс поддерживает форму на базе в Каррингтоне с июня, и на прошлой неделе главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что клуб осуждает подписание контракта с Джонни до конца сезона 2023/24.

По мнению Фердинанда, возвращение североирландца в "Юнайтед" еще больше отдалит Магуайра от стартового состава. Рио ожидает, что тогда Харри станет только пятым выбором Тен Хага на своей позиции, после Лисандро Мартинеса, Рафаэля Варана, Виктоа Линделефа, Люка Шоу и как раз Эванса.

"Если Джонни Эванс подпишет контракт, я полагаю, что он (Магуайр) будет позади Джонни Эванса", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Фердинанд, Эванс

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2023 15:00

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  1. danilych89 24.08.2023 15:31 # danilych89
    Эрик Тен Хаг подтвердил, что клуб осуждает подписание контракта с Джонни

    Источник: http://fapl.ru/posts/102351/

    что-то МЮ много чего осуждает в последнее время)

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