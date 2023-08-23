Почеттино: "Это лишь вопрос времени, прежде чем Мудрик заиграет"
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино выразил свою поддержку вингеру Михаилу Мудрику.
Купленный в январе у "Шахтера" за 89 миллионов фунтов Мудрик пока не оправдывает ожиданий. Михаил прибыл на "Стэмфорд Бридж" в сложное для клуба время и все еще находится в процессе адаптации.
В новом сезоне Мудрик еще не выходил в стартовом составе "Челси", однако Почеттино готов указать правильный путь 22-летнему украинцу.
"Он молодой игрок и игрок, который обладает большим талантом".
"Думаю, ему нужно создать отлаженные и доверительные отношения со своими партнерами по команде, упорно трудиться на тренировках на протяжении недели и продолжать показывать, что он готов проявлять себя".
"Мы также должны создать это доверие с ним, а он должен создать доверие с командой. То же самое касается многих наших молодых игроков".
"Это потребует немного времени, но нет сомнений, что он обладает безмерным талантом и мастерством, и это лишь вопрос времени, прежде чем он освоится в команде и заиграет на регулярной основе", — цитирует Почеттино Evening Standard.
23.08.2023 16:00
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Последние комментарии:
Пидор какой-то этот М
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Поч во всём прав надо дать Мудрику время и он откроет свой талант
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Лукаку вот уже несколько недель отказывается от разговоров с Маурисио Почеттино. Причина проста, он обиделся на тренера за решение не позволить ему тренироваться с основным составом» ане оказываеся обиделись такой вот граф Мартышкин
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Поч прав придёт время когда Мудрик начнёт забивать голы и станет игроком основного состава
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мудрик - пудрик - педрик обычный бегунок... это не футбольная, а политическая покупка... сгодился бы для беготни у Клоппа...
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Думаю, ему нужно создать отлаженные и доверительные отношения со своими партнерами по команде
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забивать кто будет?? Чуквумека с Угочукву?
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отдайте в шахту в аренду
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