Почеттино: "Это лишь вопрос времени, прежде чем Мудрик заиграет"

Михаил Мудрик Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино выразил свою поддержку вингеру Михаилу Мудрику.

Купленный в январе у "Шахтера" за 89 миллионов фунтов Мудрик пока не оправдывает ожиданий. Михаил прибыл на "Стэмфорд Бридж" в сложное для клуба время и все еще находится в процессе адаптации.

В новом сезоне Мудрик еще не выходил в стартовом составе "Челси", однако Почеттино готов указать правильный путь 22-летнему украинцу.

"Он молодой игрок и игрок, который обладает большим талантом".

"Думаю, ему нужно создать отлаженные и доверительные отношения со своими партнерами по команде, упорно трудиться на тренировках на протяжении недели и продолжать показывать, что он готов проявлять себя".

"Мы также должны создать это доверие с ним, а он должен создать доверие с командой. То же самое касается многих наших молодых игроков".

"Это потребует немного времени, но нет сомнений, что он обладает безмерным талантом и мастерством, и это лишь вопрос времени, прежде чем он освоится в команде и заиграет на регулярной основе", — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки Мудрик, Почеттино, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2023 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1134

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sisyazavr 23.08.2023 17:36 # sisyazavr
    Пидор какой-то этот М

    (ответить)

  2. vinnipooh 23.08.2023 17:33 # vinnipooh
    Поч во всём прав надо дать Мудрику время и он откроет свой талант

    (ответить)

  3. vinnipooh 23.08.2023 17:16 # vinnipooh
    Лукаку вот уже несколько недель отказывается от разговоров с Маурисио Почеттино. Причина проста, он обиделся на тренера за решение не позволить ему тренироваться с основным составом» ане оказываеся обиделись такой вот граф Мартышкин

    (ответить)

  4. vinnipooh 23.08.2023 17:12 # vinnipooh
    Поч прав придёт время когда Мудрик начнёт забивать голы и станет игроком основного состава

    (ответить)

  5. kojan 23.08.2023 16:49 # kojan
    мудрик - пудрик - педрик обычный бегунок... это не футбольная, а политическая покупка... сгодился бы для беготни у Клоппа...

    (ответить)

  6. yxaxaxaxaxa 23.08.2023 16:31 # yxaxaxaxaxa
    https://i.playground.ru/p/oQHq_pp8FVUvGC-cUty3QA.jpeg

    Думаю, ему нужно создать отлаженные и доверительные отношения со своими партнерами по команде

    (ответить)

  7. beatboy 23.08.2023 16:07 # beatboy
    забивать кто будет?? Чуквумека с Угочукву?

    (ответить)

  8. narcot 23.08.2023 16:02 # narcot
    отдайте в шахту в аренду

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: