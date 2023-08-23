Почеттино: "Это лишь вопрос времени, прежде чем Мудрик заиграет"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино выразил свою поддержку вингеру Михаилу Мудрику.

Купленный в январе у "Шахтера" за 89 миллионов фунтов Мудрик пока не оправдывает ожиданий. Михаил прибыл на "Стэмфорд Бридж" в сложное для клуба время и все еще находится в процессе адаптации.



В новом сезоне Мудрик еще не выходил в стартовом составе "Челси", однако Почеттино готов указать правильный путь 22-летнему украинцу.



"Он молодой игрок и игрок, который обладает большим талантом".



"Думаю, ему нужно создать отлаженные и доверительные отношения со своими партнерами по команде, упорно трудиться на тренировках на протяжении недели и продолжать показывать, что он готов проявлять себя".



"Мы также должны создать это доверие с ним, а он должен создать доверие с командой. То же самое касается многих наших молодых игроков".



"Это потребует немного времени, но нет сомнений, что он обладает безмерным талантом и мастерством, и это лишь вопрос времени, прежде чем он освоится в команде и заиграет на регулярной основе", — цитирует Почеттино Evening Standard.