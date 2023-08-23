"Челси" не удается избавиться от Лукаку

"Челси" никак не удается найти покупателя на Ромелу Лукаку, над которым нависла угроза застрять в резерве лондонского клуба.

За неделю с небольшим до закрытия летнего трансферного окна "Челси" продолжает искать возможности, чтобы избавиться от Лукаку, но пока все тщетно.



"Челси" исключает повторный уход Лукаку в аренду после командировки в "Интер" в прошлом сезоне и лишь готов продать Ромелу, и в данный момент "Ювентус" является единственным клубом, активно проявляющим интерес к 30-летнему бельгийцу.



Однако "Ювентус" готов пригласить Лукаку, только если сможет убрать Душана Влаховича из своей зарплатной ведомости, поэтому в Турине появилась идея обменять 23-летнего серба на Ромелу.



К настоящему моменту "Челси" отклонил уже два предложения "Ювентуса" по обмену Влаховича на Лукаку — с доплатой в 42 и в 30 миллионов фунтов со стороны "синих".



Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино довольно прохладно настроен насчет Влаховича, но если "Ювентус" снизит размер запрашиваемой доплаты, шансы на рокировку могут появиться.



Еще один нюанс в том, что со следующего сезона зарплата Влаховича должна вырасти с нынешних 7 до 10 млн. фунтов в год "чистыми", и это значительно больше, нежели "Челси" готов платить Душану.



Что касается прочих вариантов, то Лукаку саботировал свое возвращение в "Интер", а также отказался от перехода в саудовский "Аль-Хиляль", который вместо него подписал Неймара и Александара Митровича.



Тем временем, как сообщает The Telegraph, Лукаку тренируется с командой U-21 "Челси" и до сих пор даже не разговаривал с Почеттино.



Ромелу остается надеяться, что или "Челси", или "Ювентус" смягчит свою позицию, иначе этот сезон может быть потерян для экс-игрока "Манчестер Юнайтед".