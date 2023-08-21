Светская хроника за понедельник
"Манчестер Юнайтед" обдумывает покупку Марко Верратти. "Тоттенхэм" присматривается к Ромелу Лукаку. "Арсенал" готов отпустить Томаса Партея в "Галатасарай". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.
"Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение 30-летнего полузащитника ПСЖ Марко Верратти, которого также хочет "Аль-Ахли". (L'Equipe)
"Юнайтед" ищет покупателей на Брандона Уильямса и Донни Ван де Бека, которые не будут привлекаться к участию в матчах "красных дьяволов". (Manchester Evening News)
Полузащитник Дани Ольмо счастлив остаться в "РБ Лейпциг", отвергнув интерес "Манчестер Сити". (Bild)
"Ливерпуль" охладел к полузащитнику Жоау Палинье после того, как "Фулхэм" оценил 28-летнего португальца в 90 миллионов фунтов. (Transfer Insider)
"Тоттенхэм" делает запросы насчет нападающего "Челси" Ромелу Лукаку. (Calciomercato)
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета дал зеленый свет на переход полузащитника Томаса Партея в "Галатасарай". "Канониры" готовы отпустить 30-летнего ганца за 12 млн. фунтов. (Takvim)
"Селтик" имеет наивысшие шансы заполучить защитника "Арсенала" Кирана Тирни, интерес к которому завершил "Ньюкасл". (Football Insider)
Переход Нуну Тавареша в "Ноттингем Форест" сорвался, и теперь о приглашении португальского защитника задумывается "Астон Вилла". (Fabrizio Romano)
"Форест" готов заплатить 15 млн. фунтов за 19-летнего нападающего "Ботафого" Матеуса Насименто, но сам игрок предпочитает отложить трансфер о января. (The Sun)
"Вест Хэм" готовится подтвердить приобретение защитника "Штутгарта" Константиноса Мавропаноса за 17 млн. фунтов. (The Guardian)
"Вест Хэм" интересуется нападающим "Юнайтед" Антони Мартиалем, которого также хотят саудовские клубы. (Daily Mirror)
Переход нападающего "Монпелье" Элье Ваи в "Вест Хэм" зависит от того, покинет ли Лукас Пакета лондонский клуб. (The Guardian)
Полузащитник "Вест Хэма" Пабло Форнальс стал целью для "Севильи". (AS)
"Эвертон" близок к покупке нападающего "Саутгемптона" Че Адамса за 15 млн. фунтов. (The Telegraph)
"Аль-Шабаб" согласовал приобретение вингера "Эвертона" Демарая Грея. (Fabrizio Romano)
"Лидс" планирует продать голкипера Илана Мелье до закрытия трансферного окна. (Football Insider)
Бывший защитник "Юнайтед" Аксель Туанзебе близок к переходу в "Лутон". (The Sun)
Другое
Арендованный у "Челси" полузащитник Чезаре Казадеи забил победный гол в своем дебютном матче за "Лестер", который взял его в аренду. (The Guardian)
Бывшая подружка Антони готовит официальную жалобу на вингера "Юнайтед" насчет домашнего насилия. (Daily Star)
Президент Федерации футбола Испании целовал в губы девушек из испанской сборной после победы над Англией в финале женского Чемпионата Мира. (Daily Mail)
Экс-юниору "Вест Хэма" Кэйну Райту грозит тюрьма за кражу из музея вазы стоимостью 1.9 млн. фунтов. (The Sun)
21.08.2023 06:00
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в далбоебси реально цирк уродов, такое впечатление, что там команду комплектуют по принципу "покупаем тех, у кого самая уебищная прическа". какие-то хуепуталы с веревками и тряпками на бошках бегают по полю, это просто пиздец.
сравните раньше - топари (в рамках колхозного клуба сосалси) лэмпард, терри, баллак, джо коул
и щас какие-то беженцы чукамека, угачуква, мудик
ебать опущенцы
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чо тут, опять пенсы свою короткую историю вспоминают?
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Братики, привет!
Величие Челси неоспоримо. У ИМПЕРАТОРСИ есть ЛЧ, АПЛ, все кубки, включая клубный ЧМ, у таких маленьких команд, у такого говна с дорога, как ВХЮ — есть только грязные победы раз в 10 лет над Челси.
это база, это разница в классе.
(ответить)
АХАХАХАХ НУ ЧЕ, БЛЯДИ ЕБАНЫЕ????
АХАХАХАХАХАХ ПРОСТО ХУЕСОСЫ НИКЧЕМНЫЕ ОТСОСАЛИ В БОЛЬШИНСТВЕ, КАК ЖЕ ОРУ С ПОСМЕШИЩ ОБОССАНЫХ!!
ЛЯРД НА ТРАНСФЕРЫ ЧТОБЫ СОСАТЬ ПО ВСЕМ ФРОНТАМ С ЧЕРНОМАЗЫМИ НУБАМИ + ЛОХОМ ХАХЛОМ ААХАХАХАХАХ
САСАЙСЕДО 150 ЛЯМОВ 2 СУКА ПРИВОЗА ОДИН ИЗ КОТОРЫХ ВООБЩЕ ПЕНКА АХАХАХАХ ПРОСТО ЧМЫРСИ ЕБАНОЕЕЕЕЕЕ
ДИСАСИТЕ НАХУЙ ЛОХИ ОПУЩЕННЫЕ!!!!!
ЛЮТЫЙ ТОПАРЬ Уорд-Проуз:
1 матч
1 победа
2 голевые
обоссаный лох (как и все пенсы) сасайседо:
1 всос
2 привоза,
1 привезенный пенальти
Сезон только начался, а БЛЯДОТА ПЕНСОВСКАЯ уже на своем законном месте - обоссаные под шконкой.
Просто ЛОХИ всея АНГЛИЙЙЙЙЙ!!
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ДАЛБОЕБСИИИИИИ АХАХАХАХ
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