Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" обдумывает покупку Марко Верратти. "Тоттенхэм" присматривается к Ромелу Лукаку. "Арсенал" готов отпустить Томаса Партея в "Галатасарай". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение 30-летнего полузащитника ПСЖ Марко Верратти, которого также хочет "Аль-Ахли". (L'Equipe)



"Юнайтед" ищет покупателей на Брандона Уильямса и Донни Ван де Бека, которые не будут привлекаться к участию в матчах "красных дьяволов". (Manchester Evening News)



Полузащитник Дани Ольмо счастлив остаться в "РБ Лейпциг", отвергнув интерес "Манчестер Сити". (Bild)



"Ливерпуль" охладел к полузащитнику Жоау Палинье после того, как "Фулхэм" оценил 28-летнего португальца в 90 миллионов фунтов. (Transfer Insider)



"Тоттенхэм" делает запросы насчет нападающего "Челси" Ромелу Лукаку. (Calciomercato)



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета дал зеленый свет на переход полузащитника Томаса Партея в "Галатасарай". "Канониры" готовы отпустить 30-летнего ганца за 12 млн. фунтов. (Takvim)



"Селтик" имеет наивысшие шансы заполучить защитника "Арсенала" Кирана Тирни, интерес к которому завершил "Ньюкасл". (Football Insider)



Переход Нуну Тавареша в "Ноттингем Форест" сорвался, и теперь о приглашении португальского защитника задумывается "Астон Вилла". (Fabrizio Romano)



"Форест" готов заплатить 15 млн. фунтов за 19-летнего нападающего "Ботафого" Матеуса Насименто, но сам игрок предпочитает отложить трансфер о января. (The Sun)



"Вест Хэм" готовится подтвердить приобретение защитника "Штутгарта" Константиноса Мавропаноса за 17 млн. фунтов. (The Guardian)



"Вест Хэм" интересуется нападающим "Юнайтед" Антони Мартиалем, которого также хотят саудовские клубы. (Daily Mirror)



Переход нападающего "Монпелье" Элье Ваи в "Вест Хэм" зависит от того, покинет ли Лукас Пакета лондонский клуб. (The Guardian)



Полузащитник "Вест Хэма" Пабло Форнальс стал целью для "Севильи". (AS)



"Эвертон" близок к покупке нападающего "Саутгемптона" Че Адамса за 15 млн. фунтов. (The Telegraph)



"Аль-Шабаб" согласовал приобретение вингера "Эвертона" Демарая Грея. (Fabrizio Romano)



"Лидс" планирует продать голкипера Илана Мелье до закрытия трансферного окна. (Football Insider)



Бывший защитник "Юнайтед" Аксель Туанзебе близок к переходу в "Лутон". (The Sun)



Другое



Арендованный у "Челси" полузащитник Чезаре Казадеи забил победный гол в своем дебютном матче за "Лестер", который взял его в аренду. (The Guardian)



Бывшая подружка Антони готовит официальную жалобу на вингера "Юнайтед" насчет домашнего насилия. (Daily Star)



Президент Федерации футбола Испании целовал в губы девушек из испанской сборной после победы над Англией в финале женского Чемпионата Мира. (Daily Mail)



Экс-юниору "Вест Хэма" Кэйну Райту грозит тюрьма за кражу из музея вазы стоимостью 1.9 млн. фунтов. (The Sun)