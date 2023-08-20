"Вест Хэм" вдесятером победил "Челси"

Мичейл Антонио "Вест Хэм" вдесятером одержал победу над "Челси" со счетом 3:1.

В стартовом составе у "молотобойцев" дебютировал Джеймс Уорд-Проуз, заменив Пабло Форнальса относительно 1:1 с "Борнмутом". Другой новичок Эдсон Альварес оказался среди запасных.

У "синих" на правый фланг обороны вышел Мало Гюсто, заменив травмированного Риса Джеймса. Мойсес Кайседо начал матч в запасе.

Уорд-Проуз сразу же принялся отрабатывать заплаченные за него 30 миллионов фунтов, отметившись двумя опасными подачами углового в начале матча. Во втором случае мяч прилетел к дальней штанге, где Найеф Агерд выиграл борьбу на втором этаже у Конора Галлахера — 1:0.

Вскоре "Челси" пришел в себя, принялся оказывать давление и, несмотря на отсутствие явных моментов, сравнял счет на 28-й минуте. Кэрни Чуквуэмека подхватил мяч на левом краю штрафной, на финте ушел от Томаша Соучека и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 1:1.

На 37-й минуте "Вест Хэм" впервые за долгое время провел опасную атаку, и мяч после удара Лукаса Пакеты с границы штрафной чиркнул о штангу со внешней стороны.

На 42-й минуте невезучий Соучек сбил Рахима Стерлинга на границе своей штрафной, однако голкипер "молотобойцев" Альфонс Ареоля исправил оплошность своего партнера по команде, отразив пенальти в исполнении Энцо Фернандеса.

Концовка первого тайма была омрачена травмой Чуквуэмеки. Физиотерапевты "Челси " уводили Кэрни с поля под руки.

Второй тайм начался с того, что Саид Бенрахма не смог реализовать выход один на один. Правда, это не имело значения, потому что был зафиксирован офсайд.

На 54-й минуте "молотобойцы" вновь вышли вперед. Уорд-Проуз отправил в прорыв Мичейла Антонио, который добрался до границы штрафной и, не встретив особого сопротивления со стороны Акселя Дисаси, пробил в дальний угол ворот — 2:1.

В дальнейшем "молотобойцы" довольно неплохо играли на удержание победного счета, но на 68-й минуте их положение осложнилось, потому что Агерд буквально срубил в подкате Николя Джексона, получив прямую красную карточку.

Оставшись вдесятером, "Вест Хэм" полностью окопался у своих ворот, и "Челси" никак не мог пробиться через такой частокол ног.

Игра резко оживилась в компенсированное время, когда Пабло Форнальс не реализовал выход один на один против Роберта Санчеса. В ответ на это Нони Мадуэке нанес дальний удар с рикошетом, но Ареоля сыграл под стать своему визави.

Также в компенсированное время Кайседо отметил свой дебют "привозом" пенальти, и Лукас Пакета с 11-метровой отметки упрочил победу "молотобойцев" — 3:1.

"Вест Хэм" показал себя более сыгранной командой, тогда как "Челси" пока остается набором отдельных игроков. "Синим" не хватает взаимопонимания, что отражается на ошибках в обороне и плохой реализации впереди.

"Вест Хэм" — "Челси". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2023 20:35

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Последние комментарии:




  1. skychnie-oboi 20.08.2023 22:03 # skychnie-oboi
    Все горят от мощи и чемпионского курса развития Гегемонси.Тренер, Владельцы ниггеры - единое целое - Лондон из Блуе!

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  2. tvinkovod 20.08.2023 21:59 # tvinkovod
    ору сук, а шо там по украм и луне-25? все ок?

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  3. dexter 20.08.2023 21:57 # dexter
    Залупенсы попущены Мойшей

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  4. irbis85 20.08.2023 21:53 # irbis85
    интересно за какие команды болелы пенсов станут болеть когда наконец поймут что абрашиного челси уже никогда не будет

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  5. gucman 20.08.2023 21:52 # gucman
    Проиграла лучшая команда. Форма у Челси сильно улучшилась, по сравнению с концовкой прошлого сезона. Видно руку тренера, остальное - дело времени.

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  6. takernotagiver 20.08.2023 21:52 # takernotagiver
    Фабрицио Романо: HERE WE GO! Эмерик Ляпорт — новый игрок «Аль-Насра».

    Сумма трансфера около 30 млн евро.

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  7. narcot 20.08.2023 21:52 # narcot
    Красиво сепар спрогнозировал. Теперь на неделю охранник пропадёт)





    20.08.2023 19:38 #
    sellman

    Во втором должны просто выносить этот мусор

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  8. beatles-red 20.08.2023 21:51 # beatles-red
    Если перед пенсом поставить член, он скажет фу и с радостью примкнет губами

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  9. yxaxaxaxaxa 20.08.2023 21:51 # yxaxaxaxaxa
    пхахахахаха миллиард на трансферы ) а сколько тут пиздежа от этих заглотов было последние 2 недели, ахаха ору просто) куда этот пес делся с еблом мудацким на аватарке ?

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  10. novocaine 20.08.2023 21:46 # novocaine
    членси сосет также как и русня, впрочем ничего нового

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  11. v-0987654321 20.08.2023 21:46 # v-0987654321
    Наркот животное

    Где твоя шалаvа Остер?

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  12. v-0987654321 20.08.2023 21:43 # v-0987654321
    Остер ПИДАЗАР!

    Ахахахаха сидишь да еблан?

    я же тие говорил вчера,что ты слабак конченный!

    че пNдор слабо объявится? Ахахахаха шарамыга ибанное

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  13. butcher7777 20.08.2023 21:42 # butcher7777
    у Африканьси 3 следующих матча с прямыми конкурентами, выиграют скорей всего чудом, и начнут схемки пилить, мол, всё по плану лол) Сельчан, гучман, зертур

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  14. quavo 20.08.2023 21:42 # quavo
    А так сезон веселый будет , середнякитипо пв, птнхэма,чупси ню норм закупились, будут еще нервы трепать

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  15. quavo 20.08.2023 21:40 # quavo
    Нигерси бестолочи, вместо лавии могли бы купить нигера осимхена, взять де хеа и тогда рили был какой то толк, а так пусть сосут бибу на 10

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  16. v-0987654321 20.08.2023 21:38 # v-0987654321
    представьте как сейчас Я угараю ахахахах

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  17. butcher7777 20.08.2023 21:38 # butcher7777
    Где Бимбо? Жду обзор матча, братка

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  18. takernotagiver 20.08.2023 21:35 # takernotagiver
    Жалко футболистов, кого обманом привели в Чавси, сказав что это перспективный проект)

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  19. kukuruzko 20.08.2023 21:34 # kukuruzko
    Осетрин,живи

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  20. superperez101 20.08.2023 21:27 # superperez101
    представьте как сейчас угарает абрамович

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