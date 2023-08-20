"Вест Хэм" вдесятером победил "Челси"

"Вест Хэм" вдесятером одержал победу над "Челси" со счетом 3:1.

В стартовом составе у "молотобойцев" дебютировал Джеймс Уорд-Проуз, заменив Пабло Форнальса относительно 1:1 с "Борнмутом". Другой новичок Эдсон Альварес оказался среди запасных.



У "синих" на правый фланг обороны вышел Мало Гюсто, заменив травмированного Риса Джеймса. Мойсес Кайседо начал матч в запасе.



Уорд-Проуз сразу же принялся отрабатывать заплаченные за него 30 миллионов фунтов, отметившись двумя опасными подачами углового в начале матча. Во втором случае мяч прилетел к дальней штанге, где Найеф Агерд выиграл борьбу на втором этаже у Конора Галлахера — 1:0.



Вскоре "Челси" пришел в себя, принялся оказывать давление и, несмотря на отсутствие явных моментов, сравнял счет на 28-й минуте. Кэрни Чуквуэмека подхватил мяч на левом краю штрафной, на финте ушел от Томаша Соучека и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 1:1.



На 37-й минуте "Вест Хэм" впервые за долгое время провел опасную атаку, и мяч после удара Лукаса Пакеты с границы штрафной чиркнул о штангу со внешней стороны.



На 42-й минуте невезучий Соучек сбил Рахима Стерлинга на границе своей штрафной, однако голкипер "молотобойцев" Альфонс Ареоля исправил оплошность своего партнера по команде, отразив пенальти в исполнении Энцо Фернандеса.



Концовка первого тайма была омрачена травмой Чуквуэмеки. Физиотерапевты "Челси " уводили Кэрни с поля под руки.



Второй тайм начался с того, что Саид Бенрахма не смог реализовать выход один на один. Правда, это не имело значения, потому что был зафиксирован офсайд.



На 54-й минуте "молотобойцы" вновь вышли вперед. Уорд-Проуз отправил в прорыв Мичейла Антонио, который добрался до границы штрафной и, не встретив особого сопротивления со стороны Акселя Дисаси, пробил в дальний угол ворот — 2:1.



В дальнейшем "молотобойцы" довольно неплохо играли на удержание победного счета, но на 68-й минуте их положение осложнилось, потому что Агерд буквально срубил в подкате Николя Джексона, получив прямую красную карточку.



Оставшись вдесятером, "Вест Хэм" полностью окопался у своих ворот, и "Челси" никак не мог пробиться через такой частокол ног.



Игра резко оживилась в компенсированное время, когда Пабло Форнальс не реализовал выход один на один против Роберта Санчеса. В ответ на это Нони Мадуэке нанес дальний удар с рикошетом, но Ареоля сыграл под стать своему визави.



Также в компенсированное время Кайседо отметил свой дебют "привозом" пенальти, и Лукас Пакета с 11-метровой отметки упрочил победу "молотобойцев" — 3:1.



"Вест Хэм" показал себя более сыгранной командой, тогда как "Челси" пока остается набором отдельных игроков. "Синим" не хватает взаимопонимания, что отражается на ошибках в обороне и плохой реализации впереди.



"Вест Хэм" — "Челси". Отчет о матче