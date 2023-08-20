"Вест Хэм" вдесятером победил "Челси"
"Вест Хэм" вдесятером одержал победу над "Челси" со счетом 3:1.
В стартовом составе у "молотобойцев" дебютировал Джеймс Уорд-Проуз, заменив Пабло Форнальса относительно 1:1 с "Борнмутом". Другой новичок Эдсон Альварес оказался среди запасных.
У "синих" на правый фланг обороны вышел Мало Гюсто, заменив травмированного Риса Джеймса. Мойсес Кайседо начал матч в запасе.
Уорд-Проуз сразу же принялся отрабатывать заплаченные за него 30 миллионов фунтов, отметившись двумя опасными подачами углового в начале матча. Во втором случае мяч прилетел к дальней штанге, где Найеф Агерд выиграл борьбу на втором этаже у Конора Галлахера — 1:0.
Вскоре "Челси" пришел в себя, принялся оказывать давление и, несмотря на отсутствие явных моментов, сравнял счет на 28-й минуте. Кэрни Чуквуэмека подхватил мяч на левом краю штрафной, на финте ушел от Томаша Соучека и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 1:1.
На 37-й минуте "Вест Хэм" впервые за долгое время провел опасную атаку, и мяч после удара Лукаса Пакеты с границы штрафной чиркнул о штангу со внешней стороны.
На 42-й минуте невезучий Соучек сбил Рахима Стерлинга на границе своей штрафной, однако голкипер "молотобойцев" Альфонс Ареоля исправил оплошность своего партнера по команде, отразив пенальти в исполнении Энцо Фернандеса.
Концовка первого тайма была омрачена травмой Чуквуэмеки. Физиотерапевты "Челси " уводили Кэрни с поля под руки.
Второй тайм начался с того, что Саид Бенрахма не смог реализовать выход один на один. Правда, это не имело значения, потому что был зафиксирован офсайд.
На 54-й минуте "молотобойцы" вновь вышли вперед. Уорд-Проуз отправил в прорыв Мичейла Антонио, который добрался до границы штрафной и, не встретив особого сопротивления со стороны Акселя Дисаси, пробил в дальний угол ворот — 2:1.
В дальнейшем "молотобойцы" довольно неплохо играли на удержание победного счета, но на 68-й минуте их положение осложнилось, потому что Агерд буквально срубил в подкате Николя Джексона, получив прямую красную карточку.
Оставшись вдесятером, "Вест Хэм" полностью окопался у своих ворот, и "Челси" никак не мог пробиться через такой частокол ног.
Игра резко оживилась в компенсированное время, когда Пабло Форнальс не реализовал выход один на один против Роберта Санчеса. В ответ на это Нони Мадуэке нанес дальний удар с рикошетом, но Ареоля сыграл под стать своему визави.
Также в компенсированное время Кайседо отметил свой дебют "привозом" пенальти, и Лукас Пакета с 11-метровой отметки упрочил победу "молотобойцев" — 3:1.
"Вест Хэм" показал себя более сыгранной командой, тогда как "Челси" пока остается набором отдельных игроков. "Синим" не хватает взаимопонимания, что отражается на ошибках в обороне и плохой реализации впереди.
"Вест Хэм" — "Челси". Отчет о матче
20.08.2023 20:35
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Последние комментарии:
Все горят от мощи и чемпионского курса развития Гегемонси.Тренер, Владельцы ниггеры - единое целое - Лондон из Блуе!
(ответить)
ору сук, а шо там по украм и луне-25? все ок?
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Залупенсы попущены Мойшей
(ответить)
интересно за какие команды болелы пенсов станут болеть когда наконец поймут что абрашиного челси уже никогда не будет
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Проиграла лучшая команда. Форма у Челси сильно улучшилась, по сравнению с концовкой прошлого сезона. Видно руку тренера, остальное - дело времени.
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Фабрицио Романо: HERE WE GO! Эмерик Ляпорт — новый игрок «Аль-Насра».
Сумма трансфера около 30 млн евро.
(ответить)
Красиво сепар спрогнозировал. Теперь на неделю охранник пропадёт)
20.08.2023 19:38 #
sellman
Во втором должны просто выносить этот мусор
(ответить)
Если перед пенсом поставить член, он скажет фу и с радостью примкнет губами
(ответить)
пхахахахаха миллиард на трансферы ) а сколько тут пиздежа от этих заглотов было последние 2 недели, ахаха ору просто) куда этот пес делся с еблом мудацким на аватарке ?
(ответить)
членси сосет также как и русня, впрочем ничего нового
(ответить)
Наркот животное
Где твоя шалаvа Остер?
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Остер ПИДАЗАР!
Ахахахаха сидишь да еблан?
я же тие говорил вчера,что ты слабак конченный!
че пNдор слабо объявится? Ахахахаха шарамыга ибанное
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у Африканьси 3 следующих матча с прямыми конкурентами, выиграют скорей всего чудом, и начнут схемки пилить, мол, всё по плану лол) Сельчан, гучман, зертур
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А так сезон веселый будет , середнякитипо пв, птнхэма,чупси ню норм закупились, будут еще нервы трепать
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Нигерси бестолочи, вместо лавии могли бы купить нигера осимхена, взять де хеа и тогда рили был какой то толк, а так пусть сосут бибу на 10
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представьте как сейчас Я угараю ахахахах
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Где Бимбо? Жду обзор матча, братка
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Жалко футболистов, кого обманом привели в Чавси, сказав что это перспективный проект)
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Осетрин,живи
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представьте как сейчас угарает абрамович
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