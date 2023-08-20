"Шеффилд Юнайтед" хочет арендовать Ориги

Дивок Ориги "Шеффилд Юнайтед" надеется вернуть нападающего "Милана" Дивока Ориги в Премьер-Лигу.

Ранее в своей карьере Ориги провел восемь лет в "Ливерпуле", где стал культовой фигурой, хотя никогда и не считался основным игроком.

Ориги только прошлым летом уехал в "Милан", однако The Sun утверждает, что "Шеффилд Юнайтед" уже работает над возвращением Дивока в Премьер-Лигу, собираясь взять 28-летнего бельгийца в аренду.

Ранее этим летом "Шеффилд Юнайтед" продал в "Марсель" своего лучшего бомбардира Илимана Ндиайе, а заполучить Чубу Акпома или Кэмерона Арчера "клинкам" не удалось.

"Шеффилд Юнайтед" отчаянно нуждается в укреплении нападения, забив лишь один гол в двух первых матчах нового сезона Премьер-Лиги.


Метки Милан, Ориги, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2023 16:00

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