"Шеффилд Юнайтед" хочет арендовать Ориги
"Шеффилд Юнайтед" надеется вернуть нападающего "Милана" Дивока Ориги в Премьер-Лигу.
Ранее в своей карьере Ориги провел восемь лет в "Ливерпуле", где стал культовой фигурой, хотя никогда и не считался основным игроком.
Ориги только прошлым летом уехал в "Милан", однако The Sun утверждает, что "Шеффилд Юнайтед" уже работает над возвращением Дивока в Премьер-Лигу, собираясь взять 28-летнего бельгийца в аренду.
Ранее этим летом "Шеффилд Юнайтед" продал в "Марсель" своего лучшего бомбардира Илимана Ндиайе, а заполучить Чубу Акпома или Кэмерона Арчера "клинкам" не удалось.
"Шеффилд Юнайтед" отчаянно нуждается в укреплении нападения, забив лишь один гол в двух первых матчах нового сезона Премьер-Лиги.
20.08.2023 16:00
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