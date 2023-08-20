"Шеффилд Юнайтед" хочет арендовать Ориги

"Шеффилд Юнайтед" надеется вернуть нападающего "Милана" Дивока Ориги в Премьер-Лигу.

Ранее в своей карьере Ориги провел восемь лет в "Ливерпуле", где стал культовой фигурой, хотя никогда и не считался основным игроком.



Ориги только прошлым летом уехал в "Милан", однако The Sun утверждает, что "Шеффилд Юнайтед" уже работает над возвращением Дивока в Премьер-Лигу, собираясь взять 28-летнего бельгийца в аренду.



Ранее этим летом "Шеффилд Юнайтед" продал в "Марсель" своего лучшего бомбардира Илимана Ндиайе, а заполучить Чубу Акпома или Кэмерона Арчера "клинкам" не удалось.



"Шеффилд Юнайтед" отчаянно нуждается в укреплении нападения, забив лишь один гол в двух первых матчах нового сезона Премьер-Лиги.