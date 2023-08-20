Кин: "Маунт и Фернандеш выглядят школьниками"

Бруну Фернандеш и Мейсон Маунт Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал полузащиту "красных дьяволов" после поражения 2:0 от "Тоттенхэма".

По мнению Кина, в "Юнайтед" слишком много атакующих игроков, которые не принимают участия в оборонительных действиях.

Прежде всего претензии Роя касаются капитана Бруну Фернандеша и купленного у "Челси" за 60 миллионов фунтов Мейсона Маунта.

"Их полузащита выглядела легковесно. Шесть игроков, которые действуют впереди, не дают тебе абсолютно ничего, когда ты без мяча. Ты всегда можешь позволить себе одного-двух игроков, которые не так много отрабатывают в обороне, но у "Юнайтед" их слишком много".

"Я смотрю на Маунта и Фернандеша без мяча, и они выглядят школьниками. У них нет физической мощи, чтобы вернуть мяч".

"Нам говорили, что Тен Хаг — великолепный тренер, но нам нужно увидеть это. Сегодня они выглядели беззубо. Я бы хотел узнать, что они делают на тренировочном поле. Они перетренировались? Не похоже на то, что они полны энергии", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.


Метки Кин, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2023 18:00

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  1. hammersmith 20.08.2023 18:15 # hammersmith
    у залукуя 50 летний казах тоже как школьник выглядел вчера, отлетал от мяча только так.

    (ответить)

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