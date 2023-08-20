Лавиа назвал три причины, почему выбрал не "Ливерпуль", а "Челси"

Ромео Лавиа Полузащитник Ромео Лавиа назвал три причины, почему он отверг "Ливерпуль" и перешел в "Челси".

В пятницу утром "Челси" подтвердил приобретение 19-летнего Лавиа у "Саутгемптона" за 58 миллионов фунтов, включая бонусы.

Несколькими днями ранее стоимость Лавиа также согласовал "Ливерпуль", но, как и Мойсес Кайседо, Ромео отказал "красным".

И если Кайседо так решил, потому что хочет жить в Лондоне, то Лавиа "Челси" показался более перспективным клубом.

"Три фактора определили мое решение".

"Проект и амбиции клуба были ключевыми факторами в моем выборе "Челси", а также история клуба".

"Это нечто захватывающее стать частью этого футбольного клуба и получить возможность войти в историю. Я очень рад и горд".

"Надевать эту футболку — это привилегия. Про большинство игроков, которых мы подписали и против которых я играл, я думал: "Уф, эти игроки хороши". Поэтому замечательно, что теперь я смогу работать с ними".

"Это молодые игроки и хорошие игроки, поэтому мы будем делать друг друга лучше. Это единственный способ достичь успеха", — сообщил Лавиа официальному веб-сайту "Челси".


Метки Лавиа, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2023 12:00

Количество просмотров Просмотров: 2567

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Последние комментарии:




  1. electric 20.08.2023 13:23 # electric
    Свежий совсем ещё уголь

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  2. chelsea762 20.08.2023 13:23 # chelsea762
    Ну хорош прикалыватся над колбасой))))Пожалейте гегемонов)))))

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  3. bangladesh 20.08.2023 13:01 # bangladesh
    против которых я играл, я думал: "Уф, эти игроки хороши".

    против этих говнарей? : сперминг, кукуха, чмоунт, кепа дырасалага, чмалоба? вот это привилегия досталась играть с ними, до дрожи в коленях.

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  4. ganinilyha 20.08.2023 12:52 # ganinilyha
    Колбаса обоссана по всем пунктам

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  5. kukuruzko 20.08.2023 12:42 # kukuruzko
    Распизделась вульвия

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  6. olenevod 20.08.2023 12:41 # olenevod
    Вы даже заголовки к новостям разучились писать &#129318;&#127995;&#9794; какое дно…

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  7. royal-sovereign 20.08.2023 12:38 # royal-sovereign
    История?? Ну и дебил.
    Хорошо что не взяли этого недоумка.

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  8. narkot 20.08.2023 12:33 # narkot
    Так кого он все таки выбрал? Я так и не понял

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  9. yxaxaxaxaxa 20.08.2023 12:33 # yxaxaxaxaxa
    Вчера вышел Эндо вдесятером доигрывать матч , а чувство будто на одного игрока больше на поле стало) вот вам и опыт) уверен этот бы примат школяр бы просто потерялся на поле

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  10. yela 20.08.2023 12:30 # yela
    Красавчик, все по делу.
    Смешно, когда школота рассказывает о великой истории Ливерпуля, МЮ и Арсеналав 70-90х годах)) А тут пацан 19-летний без пафоса разложил то, что сам застал. А застал он величие Челси с культовыми игроками в составе.
    Подумать только, уже 20 лет Челси в топе лучших европейских клубов. За это время некоторые хейтеры поспивались или с окон выбросились.

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  11. s8menn 20.08.2023 12:22 # s8menn
    Набутыливание Клоповни продолжается. Отличное начало дня))

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  12. butcher7777 20.08.2023 12:18 # butcher7777
    Вряд ли уголёк хотя бы 5 классов образования получил. Для Нигерси в самый раз

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  13. liverpo0ol 20.08.2023 12:16 # liverpo0ol
    Ну Лавия мог бы и не упоминать 10юю историю клубишко из Ландана, ну Лавия, ну пиздюк

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  14. forester 20.08.2023 12:13 # forester
    История))))))()0

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  15. bembo 20.08.2023 12:06 # bembo
    Ахаахаа прртовые заглоты вы каааккк

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  16. gucman 20.08.2023 12:03 # gucman
    Сначала сикнул не хило на фк лyзepxyй, отказавшись переходить к ним, а теперь и вовсе в парашу опустил.

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  17. suddenly 20.08.2023 12:01 # suddenly
    Первая причина - это ты, а вторая - все твои мечты

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  18. yxaxaxaxaxa 20.08.2023 12:01 # yxaxaxaxaxa
    Михайло завязывай с утра долбить

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  19. evergr1n 20.08.2023 12:01 # evergr1n
    ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХА!

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