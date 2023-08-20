Лавиа назвал три причины, почему выбрал не "Ливерпуль", а "Челси"

Полузащитник Ромео Лавиа назвал три причины, почему он отверг "Ливерпуль" и перешел в "Челси".

В пятницу утром "Челси" подтвердил приобретение 19-летнего Лавиа у "Саутгемптона" за 58 миллионов фунтов, включая бонусы.



Несколькими днями ранее стоимость Лавиа также согласовал "Ливерпуль", но, как и Мойсес Кайседо, Ромео отказал "красным".



И если Кайседо так решил, потому что хочет жить в Лондоне, то Лавиа "Челси" показался более перспективным клубом.



"Три фактора определили мое решение".



"Проект и амбиции клуба были ключевыми факторами в моем выборе "Челси", а также история клуба".



"Это нечто захватывающее стать частью этого футбольного клуба и получить возможность войти в историю. Я очень рад и горд".



"Надевать эту футболку — это привилегия. Про большинство игроков, которых мы подписали и против которых я играл, я думал: "Уф, эти игроки хороши". Поэтому замечательно, что теперь я смогу работать с ними".



"Это молодые игроки и хорошие игроки, поэтому мы будем делать друг друга лучше. Это единственный способ достичь успеха", — сообщил Лавиа официальному веб-сайту "Челси".