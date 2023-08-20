Лавиа назвал три причины, почему выбрал не "Ливерпуль", а "Челси"
Полузащитник Ромео Лавиа назвал три причины, почему он отверг "Ливерпуль" и перешел в "Челси".
В пятницу утром "Челси" подтвердил приобретение 19-летнего Лавиа у "Саутгемптона" за 58 миллионов фунтов, включая бонусы.
Несколькими днями ранее стоимость Лавиа также согласовал "Ливерпуль", но, как и Мойсес Кайседо, Ромео отказал "красным".
И если Кайседо так решил, потому что хочет жить в Лондоне, то Лавиа "Челси" показался более перспективным клубом.
"Три фактора определили мое решение".
"Проект и амбиции клуба были ключевыми факторами в моем выборе "Челси", а также история клуба".
"Это нечто захватывающее стать частью этого футбольного клуба и получить возможность войти в историю. Я очень рад и горд".
"Надевать эту футболку — это привилегия. Про большинство игроков, которых мы подписали и против которых я играл, я думал: "Уф, эти игроки хороши". Поэтому замечательно, что теперь я смогу работать с ними".
"Это молодые игроки и хорошие игроки, поэтому мы будем делать друг друга лучше. Это единственный способ достичь успеха", — сообщил Лавиа официальному веб-сайту "Челси".
20.08.2023 12:00
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Последние комментарии:
Свежий совсем ещё уголь
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Ну хорош прикалыватся над колбасой))))Пожалейте гегемонов)))))
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против которых я играл, я думал: "Уф, эти игроки хороши".
против этих говнарей? : сперминг, кукуха, чмоунт, кепа дырасалага, чмалоба? вот это привилегия досталась играть с ними, до дрожи в коленях.
(ответить)
Колбаса обоссана по всем пунктам
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Распизделась вульвия
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Вы даже заголовки к новостям разучились писать 🤦🏻♂ какое дно…
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История?? Ну и дебил.
Хорошо что не взяли этого недоумка.
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Так кого он все таки выбрал? Я так и не понял
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Вчера вышел Эндо вдесятером доигрывать матч , а чувство будто на одного игрока больше на поле стало) вот вам и опыт) уверен этот бы примат школяр бы просто потерялся на поле
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Красавчик, все по делу.
Смешно, когда школота рассказывает о великой истории Ливерпуля, МЮ и Арсеналав 70-90х годах)) А тут пацан 19-летний без пафоса разложил то, что сам застал. А застал он величие Челси с культовыми игроками в составе.
Подумать только, уже 20 лет Челси в топе лучших европейских клубов. За это время некоторые хейтеры поспивались или с окон выбросились.
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Набутыливание Клоповни продолжается. Отличное начало дня))
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Вряд ли уголёк хотя бы 5 классов образования получил. Для Нигерси в самый раз
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Ну Лавия мог бы и не упоминать 10юю историю клубишко из Ландана, ну Лавия, ну пиздюк
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История))))))()0
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Ахаахаа прртовые заглоты вы каааккк
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Сначала сикнул не хило на фк лyзepxyй, отказавшись переходить к ним, а теперь и вовсе в парашу опустил.
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Первая причина - это ты, а вторая - все твои мечты
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Михайло завязывай с утра долбить
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ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХА!
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