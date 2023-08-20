Альварес принес "Сити" победу над "Ньюкаслом"
Гол Хулиана Альвареса обеспечил "Манчестер Сити" домашнюю победу над "Ньюкаслом" со счетом 1:0.
По сравнению с матчем за Суперкубок Англии против "Севильи" в старте у "горожан" произошло два изменения. Это Рубен Диаш появился вместо Натана Аке, а Хулиан Альварес — вместо Коула Палмера.
Стартовый состав "сорок" не изменился относительно победы 5:1 над "Астон Виллой".
В начале матча "Ньюкасл" прикладывал огромные усилия для снижения темпа игры, не позволяя "Сити" разбежаться. "Горожанам" приходилось наносить удары из неподготовленных позиций, поэтому мяч стабильно шел мимо.
Казалось, гости неплохо сдерживают соперника, но на 31-й минуте хозяевам удалось открыть счет. Альварес принял короткий пас от Фила Фодена на границе штрафной и вторым касанием закрутил мяч в дальний угол ворот — 1:0.
Гол Альвареса так и остался единственным точным ударом для "Сити" за первый тайм. Остальные девять пришлись мимо створа ворот. "Ньюкасл" и вовсе ни разу не потревожил Эдерсона.
Во втором тайме игра не изменилась. Гости все так же были сосредоточены на сдерживании соперника, уповая на шансы убежать в прорыв, которых все не было.
На 65-й минуте, наконец, обратил на себя внимание Эрлинг Холанд, пробивая низом из пределов штрафной. Однако Ник Поуп ногой отразил мяч.
Свой первый момент "сороки" создали только на 70-й минуте, но Эдерсон намертво забрал мяч после дальнего удара Харви Барнса.
В концовке "Ньюкасл" осмелел, однако "Сити" сыграл надежно и не позволил усомниться в своей победе.
В каком-то смысле "Ньюкаслу" удалось навязать "Сити" желаемую игру, однако "сороки" так и не дождались ошибок соперника в обороне.
"Манчестер Сити" — "Ньюкасл". Отчет о матче
20.08.2023 00:00
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Последние комментарии:
Любой адекват понимает что пенсам и этот сезон провальный
(ответить)
Кто-то понимает те бредни, которые тут воонь исполняет!? Этот чел с марса!? Че он несет бля!???
(ответить)
Я все сказал.
(ответить)
Зиеш, если ты читаешь фапл то знай - ты гандон! Причем штопаный.
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ФК Шарамыгси - это тётя Остер
ахахахахаха сечете?;)
(ответить)
Да... Зиеш хуеглот. Нету Зиеша, его заменит Чмокака. Без потери качества
(ответить)
Когда Ливерпуль в 10-ом забили третий гол, ибало пенсов представили?
Ахахахахаха шарамыгсиииииии
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Да... Сити - система. Нету де Брейне, его заменяет Фоден.
(ответить)
1 гол еле забили мертвому НЮ ну что за калали?!
(ответить)
Ожидание пенсов: Осимхен Онана Мбаппе Неймар
Реальность:Чукучака чкумпу мадучуку чаломбо
Что с вашими ибалами,шарамыгси?
Ахахахахаха арююююююю
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Тварььььььььььььььььььь бездарная сука.
Это ж нада докатится до тогл, чтобы тебя за бесплатно брали в аренду с бесплатным правом выкупа....
Сука ну ппосто пидарасиииинаааааа, его даже не захотели сращу брать бесплатно, а типо в аренду еще посмотреть или это ваще футболист, а то куй пойми кому еще зп платить в 100к
Оруууууууууууууу, ну некуй было вредить на поле императорам. Карма все вернула, чепушооооок. Теперь ты никто ахахахаха
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Оруууу уу
_________
Зеленский помог заработать польскому школьнику 500.000 евро. Но есть нюанс.
Подросток из Гданьска придумал сервис, с помощью которого каждый желающий может заказать лайк в инсте под фоткой недруда. НО ЛАЙК СТАВИТСЯ ПЕНИСОМ. По экрану, буквально.
И вот самым «ходовым» запросом на лайк членами стал запрос на фотки Зеленского. От людей из более чем 52 стран. Ребятам аж пришлось нанимать большой штат из тысяч члено-лайкеров, чтобы удовлетворить спрос.
Самое интересное, что парни открыли сервис, желая помочь родителям, которых сократили на работе. Сократили из-за экономических проблем в Польше… из-за Украины.
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Чмоооооооооооооооооо
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Чмо на макаке небось тоже ждет, что его бесплатно кому-то отдадут!? А хуй там плавал, на плантации боэляну его, пусть зп отрабатывает, чмоха!!!!!
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Кекнул от того, что Пеп не сделал ни одной замены. Холанд явно не в порядке.
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Герцоги пока что главные претенденты на 2 место по итогам сезона.
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Зиеш бесплатная аренда!!!!
Ну просьо хуисооооооооооос.
Разгрузили зар платную ведомость.
Сука, за эту гниду саудиты кидали 10 лямов... А она больше никому и не нужна. Это не футболист 6ля))))
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Манчестер Сити без замен одолел сильный Ньюкасл. Очень тяжело обыграть такой Манчестер Сити.
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Без Кевина, с тяжелым энергозатратным матчем среди недели. Просто КОРОЛИ!!!
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