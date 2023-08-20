Альварес принес "Сити" победу над "Ньюкаслом"

Хулиан Альварес и Фил Фоден Гол Хулиана Альвареса обеспечил "Манчестер Сити" домашнюю победу над "Ньюкаслом" со счетом 1:0.

По сравнению с матчем за Суперкубок Англии против "Севильи" в старте у "горожан" произошло два изменения. Это Рубен Диаш появился вместо Натана Аке, а Хулиан Альварес — вместо Коула Палмера.

Стартовый состав "сорок" не изменился относительно победы 5:1 над "Астон Виллой".

В начале матча "Ньюкасл" прикладывал огромные усилия для снижения темпа игры, не позволяя "Сити" разбежаться. "Горожанам" приходилось наносить удары из неподготовленных позиций, поэтому мяч стабильно шел мимо.

Казалось, гости неплохо сдерживают соперника, но на 31-й минуте хозяевам удалось открыть счет. Альварес принял короткий пас от Фила Фодена на границе штрафной и вторым касанием закрутил мяч в дальний угол ворот — 1:0.

Гол Альвареса так и остался единственным точным ударом для "Сити" за первый тайм. Остальные девять пришлись мимо створа ворот. "Ньюкасл" и вовсе ни разу не потревожил Эдерсона.

Во втором тайме игра не изменилась. Гости все так же были сосредоточены на сдерживании соперника, уповая на шансы убежать в прорыв, которых все не было.

На 65-й минуте, наконец, обратил на себя внимание Эрлинг Холанд, пробивая низом из пределов штрафной. Однако Ник Поуп ногой отразил мяч.

Свой первый момент "сороки" создали только на 70-й минуте, но Эдерсон намертво забрал мяч после дальнего удара Харви Барнса.

В концовке "Ньюкасл" осмелел, однако "Сити" сыграл надежно и не позволил усомниться в своей победе.

В каком-то смысле "Ньюкаслу" удалось навязать "Сити" желаемую игру, однако "сороки" так и не дождались ошибок соперника в обороне.

"Манчестер Сити" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2023 00:00

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Последние комментарии:




  1. v-0987654321 20.08.2023 01:23 # v-0987654321
    Любой адекват понимает что пенсам и этот сезон провальный

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  2. bembo 20.08.2023 00:50 # bembo
    Кто-то понимает те бредни, которые тут воонь исполняет!? Этот чел с марса!? Че он несет бля!???

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  3. bembo 20.08.2023 00:39 # bembo
    Я все сказал.

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  4. bembo 20.08.2023 00:35 # bembo
    Зиеш, если ты читаешь фапл то знай - ты гандон! Причем штопаный.

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  5. v-0987654321 20.08.2023 00:32 # v-0987654321
    ФК Шарамыгси - это тётя Остер


    ахахахахаха сечете?;)

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  6. bembo 20.08.2023 00:32 # bembo
    Да... Зиеш хуеглот. Нету Зиеша, его заменит Чмокака. Без потери качества

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  7. v-0987654321 20.08.2023 00:29 # v-0987654321
    Когда Ливерпуль в 10-ом забили третий гол, ибало пенсов представили?

    Ахахахахаха шарамыгсиииииии

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  8. takernotagiver 20.08.2023 00:28 # takernotagiver
    Да... Сити - система. Нету де Брейне, его заменяет Фоден.

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  9. liverpo0ol 20.08.2023 00:26 # liverpo0ol
    1 гол еле забили мертвому НЮ ну что за калали?!

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  10. v-0987654321 20.08.2023 00:24 # v-0987654321
    Ожидание пенсов: Осимхен Онана Мбаппе Неймар


    Реальность:Чукучака чкумпу мадучуку чаломбо


    Что с вашими ибалами,шарамыгси?

    Ахахахахаха арююююююю

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  11. bembo 20.08.2023 00:17 # bembo
    Тварььььььььььььььььььь бездарная сука.
    Это ж нада докатится до тогл, чтобы тебя за бесплатно брали в аренду с бесплатным правом выкупа....
    Сука ну ппосто пидарасиииинаааааа, его даже не захотели сращу брать бесплатно, а типо в аренду еще посмотреть или это ваще футболист, а то куй пойми кому еще зп платить в 100к

    Оруууууууууууууу, ну некуй было вредить на поле императорам. Карма все вернула, чепушооооок. Теперь ты никто ахахахаха

    (ответить)

  12. takernotagiver 20.08.2023 00:14 # takernotagiver
    Оруууу уу
    _________

    Зеленский помог заработать польскому школьнику 500.000 евро. Но есть нюанс.

    Подросток из Гданьска придумал сервис, с помощью которого каждый желающий может заказать лайк в инсте под фоткой недруда. НО ЛАЙК СТАВИТСЯ ПЕНИСОМ. По экрану, буквально.

    И вот самым «ходовым» запросом на лайк членами стал запрос на фотки Зеленского. От людей из более чем 52 стран. Ребятам аж пришлось нанимать большой штат из тысяч члено-лайкеров, чтобы удовлетворить спрос.

    Самое интересное, что парни открыли сервис, желая помочь родителям, которых сократили на работе. Сократили из-за экономических проблем в Польше… из-за Украины.

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  13. bembo 20.08.2023 00:09 # bembo
    Чмоооооооооооооооооо

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  14. bembo 20.08.2023 00:08 # bembo
    Чмо на макаке небось тоже ждет, что его бесплатно кому-то отдадут!? А хуй там плавал, на плантации боэляну его, пусть зп отрабатывает, чмоха!!!!!

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  15. brown-ale 20.08.2023 00:07 # brown-ale
    Кекнул от того, что Пеп не сделал ни одной замены. Холанд явно не в порядке.

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  16. superglor 20.08.2023 00:06 # superglor
    Герцоги пока что главные претенденты на 2 место по итогам сезона.

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  17. bembo 20.08.2023 00:06 # bembo
    Зиеш бесплатная аренда!!!!

    Ну просьо хуисооооооооооос.

    Разгрузили зар платную ведомость.

    Сука, за эту гниду саудиты кидали 10 лямов... А она больше никому и не нужна. Это не футболист 6ля))))

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  18. teo-veslakowsky 20.08.2023 00:05 # teo-veslakowsky
    Манчестер Сити без замен одолел сильный Ньюкасл. Очень тяжело обыграть такой Манчестер Сити.

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  19. kukuruzko 20.08.2023 00:04 # kukuruzko
    Без Кевина, с тяжелым энергозатратным матчем среди недели. Просто КОРОЛИ!!!

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