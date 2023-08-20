Альварес принес "Сити" победу над "Ньюкаслом"

Гол Хулиана Альвареса обеспечил "Манчестер Сити" домашнюю победу над "Ньюкаслом" со счетом 1:0.

По сравнению с матчем за Суперкубок Англии против "Севильи" в старте у "горожан" произошло два изменения. Это Рубен Диаш появился вместо Натана Аке, а Хулиан Альварес — вместо Коула Палмера.



Стартовый состав "сорок" не изменился относительно победы 5:1 над "Астон Виллой".



В начале матча "Ньюкасл" прикладывал огромные усилия для снижения темпа игры, не позволяя "Сити" разбежаться. "Горожанам" приходилось наносить удары из неподготовленных позиций, поэтому мяч стабильно шел мимо.



Казалось, гости неплохо сдерживают соперника, но на 31-й минуте хозяевам удалось открыть счет. Альварес принял короткий пас от Фила Фодена на границе штрафной и вторым касанием закрутил мяч в дальний угол ворот — 1:0.



Гол Альвареса так и остался единственным точным ударом для "Сити" за первый тайм. Остальные девять пришлись мимо створа ворот. "Ньюкасл" и вовсе ни разу не потревожил Эдерсона.



Во втором тайме игра не изменилась. Гости все так же были сосредоточены на сдерживании соперника, уповая на шансы убежать в прорыв, которых все не было.



На 65-й минуте, наконец, обратил на себя внимание Эрлинг Холанд, пробивая низом из пределов штрафной. Однако Ник Поуп ногой отразил мяч.



Свой первый момент "сороки" создали только на 70-й минуте, но Эдерсон намертво забрал мяч после дальнего удара Харви Барнса.



В концовке "Ньюкасл" осмелел, однако "Сити" сыграл надежно и не позволил усомниться в своей победе.



В каком-то смысле "Ньюкаслу" удалось навязать "Сити" желаемую игру, однако "сороки" так и не дождались ошибок соперника в обороне.



"Манчестер Сити" — "Ньюкасл". Отчет о матче