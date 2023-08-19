"Барселона" согласовала переход Канселу

"Барселона" достигла принципиальной договоренности насчет перехода защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу.

По информации каталонского издания Sport, в пятницу в переговорах между "Барселоной" и "Сити" был совершен прорыв, а сегодня стороны окончательно достигли компромисса.



Изначально "Барселона" предпочитала лишь арендовать Канселу, тогда как "Сити" настаивал на постоянном трансфере.



В итоге 29-летний португалец переходит в "Барселону" на правах аренды с опцией выкупа за сумму свыше 30 миллионов евро (25.6 млн. фунтов).



При этом "Барселона" будет обязана выкупить Кайседо при соблюдении ряда условий, включая участие Жоау в 70% матчей команды и выход каталонского клуба в 1/8 финала Лиги Чемпионов.



Желание самого Канселу отправиться на "Ноу Камп" и красноречие агента Жорже Мендеша стали ключом к согласованию данного трансфера.