Гвардиола: "Нас бы прибили, если бы "Сити" тратил, как "Челси"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб нещадно бы критиковали, если бы "горожане" тратили на трансферы наравне с "Челси".

В данный момент траты "Челси" на трансферы при новых владельцах, купивших клуб в мае 2022, приближаются к 1 миллиарду фунтов.

Гвардиола не имеет никаких претензий к конкуренту по Премьер-Лиге, но считает, что к "Сити" отношение было бы другим, если бы "горожане" делали то же самое.

"Челси" это делать проще, чем нам. Я бы не смог сидеть здесь, если бы мы потратили столько, сколько "Челси" потратил за два трансферных окна, — вы бы прибили меня. Мы были бы под таким давлением, которое невозможно представить".

"Мы смотрим, что происходит на трансферном рынке, и определяем, можем ли мы заключить сделку по цене, которую мы считаем справедливой. Мы хотели Магуайра (в 2019) и не купили его, потому что не захотели платить так много. Мы хотели Кукурелью (прошлым летом) и не стали платить, мы хотели Алексиса Санчеса (в 2018) и не стали платить. В конце концов мы платим столько, сколько считаем справедливым. Иначе у нас есть академия".

"Я не критикую "Челси" ни секунды. Я лишь говорю, что, если бы это сделали мы, мы были бы мертвецами. Все клубы в мире могут делать все, что пожелают. Я восхищаюсь Тоддом (Бели, совладельцем "Челси") — я встречался с ним. Они могут делать, что пожелают. Если они захотели потратить 900 миллионов фунтов с момента его прихода, то пускай. Это их дело. Они много продали в этом сезоне, поэтому они могут", — цитирует Гвардиолу The Guardian.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2023 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1385

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Последние комментарии:




  1. vals1702 19.08.2023 11:57 # vals1702
    вы потратили миллиарды в обход ФФП.

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  2. barstreetboy 19.08.2023 11:20 # barstreetboy
    КОРОЛЬ!!!

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  3. tursa 19.08.2023 11:00 # tursa
    Иначе у нас есть академия

    Источник: http://fapl.ru/posts/102246/

    а сколько игроков вы взяли с академии?

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  4. gjchancel 19.08.2023 10:22 # gjchancel
    Ах, если бы сити продавал как Челси :)))

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  5. gjchancel 19.08.2023 10:21 # gjchancel
    90 млн за Гвардиола)))))

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  6. farot 19.08.2023 10:04 # farot
    но считает, что к "Сити" отношение было бы другим, если бы "горожане" делали то же самое.

    Источник: http://fapl.ru/posts/102246/#reply

    другим это каким?

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