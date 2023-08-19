Гвардиола: "Нас бы прибили, если бы "Сити" тратил, как "Челси"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб нещадно бы критиковали, если бы "горожане" тратили на трансферы наравне с "Челси".

В данный момент траты "Челси" на трансферы при новых владельцах, купивших клуб в мае 2022, приближаются к 1 миллиарду фунтов.



Гвардиола не имеет никаких претензий к конкуренту по Премьер-Лиге, но считает, что к "Сити" отношение было бы другим, если бы "горожане" делали то же самое.



"Челси" это делать проще, чем нам. Я бы не смог сидеть здесь, если бы мы потратили столько, сколько "Челси" потратил за два трансферных окна, — вы бы прибили меня. Мы были бы под таким давлением, которое невозможно представить".



"Мы смотрим, что происходит на трансферном рынке, и определяем, можем ли мы заключить сделку по цене, которую мы считаем справедливой. Мы хотели Магуайра (в 2019) и не купили его, потому что не захотели платить так много. Мы хотели Кукурелью (прошлым летом) и не стали платить, мы хотели Алексиса Санчеса (в 2018) и не стали платить. В конце концов мы платим столько, сколько считаем справедливым. Иначе у нас есть академия".



"Я не критикую "Челси" ни секунды. Я лишь говорю, что, если бы это сделали мы, мы были бы мертвецами. Все клубы в мире могут делать все, что пожелают. Я восхищаюсь Тоддом (Бели, совладельцем "Челси") — я встречался с ним. Они могут делать, что пожелают. Если они захотели потратить 900 миллионов фунтов с момента его прихода, то пускай. Это их дело. Они много продали в этом сезоне, поэтому они могут", — цитирует Гвардиолу The Guardian.