Клопп "очень рад" покупке Эндо

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему он очень рад покупке полузащитника Ватару Эндо.

Ранее в пятницу "Ливерпуль" подтвердил приобретение 30-летнего Эндо у "Штутгарта" за 16.2 млн. фунтов.



Клопп признает, что эта сделка является отступлением от трансферной политики "Ливерпуля", однако Юрген видит в Эндо опытного игрока, который готов начать проявлять себя без адаптации.



"Я очень рад. Ватару — действительно хороший игрок. Я знаю, как это устроено в футболе, но взгляните, взгляните на него, потому что он действительно хороший игрок. Опытный игрок, капитан "Штутгарта", капитан сборной Японии, хорошо говорит по-английски, славный парень, семейный человек, машина на поле, а вдобавок хороший футболист с сенсационным настроем. Поэтому я очень рад. Он хороший футболист, очень опытный и любит крайне упорно трудиться".



"Он всегда был в моем списке, просто обычно мы не покупаем игроков его возрастной группы. Конечно, он находится в первоклассной физической форме, и нам будет очень весело с ним. Я по-настоящему уверен, что он немедленно начнет приносить пользу, что суперкруто, потому что сезон уже начался. Поэтому он покажет, насколько он хорош на поле, и мне не терпится заполучить его в свое распоряжение", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Челси".