"Челси" подтвердил потерю Риса Джеймса
"Челси" подтвердил потерю своего капитана Риса Джеймса с задней поверхностью бедра.
В официальном заявлении, опубликованном "Челси" в пятницу, говорится, что свою травму Джеймс получил не в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля", когда Рис был заменен во втором тайме, а на тренировке.
Ожидается, что 23-летний англичанин проведет в лазарете несколько недель, в течение которых "Челси" сможет использовать справа в обороне своего новичка Мало Гюсто.
"Это задняя поверхность недель. Это займет не несколько дней, а, может быть, несколько недель".
"Думаю, это грустный момент, потому что он наш капитан, он был так взволнован стать капитаном, полон энергии. Мы будем оценивать его состояние день за днем".
"Он вернется сильнее, чем был раньше", — цитирует главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино Sky Sports.
18.08.2023 16:00
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"Это задняя поверхность недель"...
Источник: http://fapl.ru/posts/102233/
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Не везёт ему с травмами,а так вроде игрок не плохой
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Не велика потеря, этот хуи́ играл и раньше по праздникам.
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