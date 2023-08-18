Артета: "У "Арсенала" нет первого номера"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отказался подтвердить Аарона Рамсдейла основным голкипером команды.

На текущей неделе "Арсенал" подтвердил переход голкипера "Брентфорда" Давида Райи в аренду за 3 миллиона фунтов с опцией выкупа за 27 млн. фунтов.



В прошлом сезоне Райя зарекомендовал себя одним из лучших голкиперов Премьер-Лиги и помог "Брентфорду" финишировать на девятом месте, поэтому сложно представить, что 27-летний испанец согласился на роль резервиста в "Арсенале".



По словам Артеты, у "канониров" нет первого номера, и Рамсдейлу предстоит сражаться с Райей за игровые минуты.



"Мы обладаем двумя отличными голкиперами, как и двумя отличными левыми вингерами, двумя отличными опорными полузащитниками, двумя отличными нападающими".



"У нас нет номера один, ни на какой из позиций".



"Все очень просто: он (Райя) добавит качеств нашей игровой модели. Мы хотим по два игрока на каждой позиции", — цитирует Артету The Sun.