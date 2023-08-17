"Ньюкасл" работает над покупкой Холла

"Ньюкасл" работает над приобретением левого защитника "Челси" Льюиса Холла.

Укрепление левого фланга обороны изначально было одним из приоритетов для главного тренера "Ньюкасла" Эдди Хау на летнее трансферное окно.



Ранее с переходом в "Ньюкасл" связывали Кирана Тирни из "Арсенала" и Марка Кукурелью из "Челси", однако "сороки" остановили свой выбор на Холле.



Этим летом "Челси" отклонил несколько запросов "Ньюкасла" насчет Холла и даже заключил с 18-летним англичанином новый долгосрочный контракт, однако сейчас два клуба все же сели за стол переговоров.



У Холла также есть возможность уйти в аренду в "Кристал Пэлас", но The Athletic утверждает, что Льюис предпочитает постоянный трансфер, а выступающий в Лиге Чемпионов "Ньюкасл" выглядит для него привлекательно.



Кроме того, Холл с детства поддерживает "Ньюкасл", которому придется раскошелиться на 35 миллионов фунтов ради приглашения Льюиса и оставить за "Челси" опцию обратного выкупа.



Добавим, в "Челси" позиция левого защитника более чем закрыта. У наставника "синих" Маурисио Почеттино все еще есть упомянутый Кукурелья, Бен Чилуэлл, Ян Матсен и недавно приглашенный из "Эвертона" Ише Сэмюэлс-Смит.