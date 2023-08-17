"Ньюкасл" работает над покупкой Холла
"Ньюкасл" работает над приобретением левого защитника "Челси" Льюиса Холла.
Укрепление левого фланга обороны изначально было одним из приоритетов для главного тренера "Ньюкасла" Эдди Хау на летнее трансферное окно.
Ранее с переходом в "Ньюкасл" связывали Кирана Тирни из "Арсенала" и Марка Кукурелью из "Челси", однако "сороки" остановили свой выбор на Холле.
Этим летом "Челси" отклонил несколько запросов "Ньюкасла" насчет Холла и даже заключил с 18-летним англичанином новый долгосрочный контракт, однако сейчас два клуба все же сели за стол переговоров.
У Холла также есть возможность уйти в аренду в "Кристал Пэлас", но The Athletic утверждает, что Льюис предпочитает постоянный трансфер, а выступающий в Лиге Чемпионов "Ньюкасл" выглядит для него привлекательно.
Кроме того, Холл с детства поддерживает "Ньюкасл", которому придется раскошелиться на 35 миллионов фунтов ради приглашения Льюиса и оставить за "Челси" опцию обратного выкупа.
Добавим, в "Челси" позиция левого защитника более чем закрыта. У наставника "синих" Маурисио Почеттино все еще есть упомянутый Кукурелья, Бен Чилуэлл, Ян Матсен и недавно приглашенный из "Эвертона" Ише Сэмюэлс-Смит.
17.08.2023 07:00
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и еще, да, он очень техничный игрок и не является левым защитником, он просто там вынужденно провёл несколько матчей когда в прошлом сезоне некому было играть на этой позиции ввиду многочисленных и продолжительных травм, вот и всё
он полузащитник, причём центральный, для своего возраста фантастическим дриблингом и пасом, кто бы не купил выиграет от этой сделки, кто бы не продал проиграет
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он не подписывал новый контракт, его контракт истекает в 2026, и когда он успел стать фанатом НЮ если в Челси с 7 лет? для чего эти дешёвые выбросы? он родился в 450 км от Ньюкасла в Беркшире
такое ощущение, что это было специально добавлено в текст, только с какой целью Athletic ?
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и недавно приглашенный из "Эвертона" Ише Сэмюэлс-Смит.
Источник: http://fapl.ru/posts/102205/
Wtf, нахрена он нам? Кто такой?
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Лучше отдать в аренду, пацанчик топ
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