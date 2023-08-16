"Юнайтед" близок к решению по Гринвуду

"Манчестер Юнайтед" объявил, что находится на "финальных стадиях" своего внутреннего расследования насчет нападающего Мейсона Гринвуда.

Напомним, о начале данного расследования "Юнайтед" объявил в феврале — после того, как с Гринвуда сняли обвинения насчет изнасилования и избиения своей девушки, с которой у них этим летом родился ребенок.



Гринвуд по-прежнему отстранен от тренировок и матчей "Юнайтед", однако ждать осталось недолго. В опубликованном сегодня заявлении говорится, что "красные дьяволы" вскоре определятся с дальнейшей судьбой 21-летнего англичанина.



"Юнайтед" подчеркивает, что решение пока не принято, а последнее слово будет за исполнительным директором клуба Ричардом Арнольдом.



"Это сложное дело для каждого, кто связан с "Юнайтед", и мы понимаем те сильные мнения, которые основаны на частичных свидетельствах в открытом доступе. Мы просим проявить терпение, поскольку наша работа в отношении этого тщательно обдуманного процесса находится на финальных стадиях", — говорится в заявлении "Юнайтед".