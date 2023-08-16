Джеррард собирался тренировать в Чемпионшипе, когда его позвали в "Аль-Иттифак"

Стивен Джеррард Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард рассказал, что собирался тренировать в Чемпионшипе, когда ему поступило предложение возглавить "Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии.

Напомним, Джеррард был назначен главным тренером "Аль-Иттифака" в начале июля. К тому времени Стивен уже очень соскучился по футболу, находясь без работы со своего увольнения из "Астон Виллы" в октябре 2022.

Неудачным началом сезона в "Вилле" Джеррард значительно подпортил свою репутацию, и рассчитывать на предложения из Премьер-Лиги Стивен не мог.

"У меня была пара предложений на уровне Чемпионшипа, и мне требовалось решить, какое из них является правильным для меня".

"Я проявил терпение, и время показало, что это ("Аль-Иттифак") лучшее предложение, а два других, скорее, были отозваны, нежели я принял решение по ним".

"Я претендовал на две работы в Чемпионшипе. Я не боюсь говорить это, хотя я их так и не получил. Я больше не хотел оставаться вне игры, и то были мои лучшие варианты тогда", — цитирует Джеррарда Daily Mail.


Метки Аль-Иттифак, Джеррард, тренеры, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2023 09:00

Количество просмотров Просмотров: 484

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  1. pavlix76 16.08.2023 09:32 # pavlix76
    пошел на понижение в уровне, но зато бабла срубит. а в ченпионшипе еще потренирует

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  2. alexomck 16.08.2023 09:09 # alexomck
    В первом же матче попустил аль-наср, по-красоте, Хендерсон>мане+руналда.

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  3. gucman 16.08.2023 09:01 # gucman
    Настоящий пёс: позвали - прибежал

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