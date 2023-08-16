Джеррард собирался тренировать в Чемпионшипе, когда его позвали в "Аль-Иттифак"

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард рассказал, что собирался тренировать в Чемпионшипе, когда ему поступило предложение возглавить "Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии.

Напомним, Джеррард был назначен главным тренером "Аль-Иттифака" в начале июля. К тому времени Стивен уже очень соскучился по футболу, находясь без работы со своего увольнения из "Астон Виллы" в октябре 2022.



Неудачным началом сезона в "Вилле" Джеррард значительно подпортил свою репутацию, и рассчитывать на предложения из Премьер-Лиги Стивен не мог.



"У меня была пара предложений на уровне Чемпионшипа, и мне требовалось решить, какое из них является правильным для меня".



"Я проявил терпение, и время показало, что это ("Аль-Иттифак") лучшее предложение, а два других, скорее, были отозваны, нежели я принял решение по ним".



"Я претендовал на две работы в Чемпионшипе. Я не боюсь говорить это, хотя я их так и не получил. Я больше не хотел оставаться вне игры, и то были мои лучшие варианты тогда", — цитирует Джеррарда Daily Mail.