Джеррард собирался тренировать в Чемпионшипе, когда его позвали в "Аль-Иттифак"
Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард рассказал, что собирался тренировать в Чемпионшипе, когда ему поступило предложение возглавить "Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии.
Напомним, Джеррард был назначен главным тренером "Аль-Иттифака" в начале июля. К тому времени Стивен уже очень соскучился по футболу, находясь без работы со своего увольнения из "Астон Виллы" в октябре 2022.
Неудачным началом сезона в "Вилле" Джеррард значительно подпортил свою репутацию, и рассчитывать на предложения из Премьер-Лиги Стивен не мог.
"У меня была пара предложений на уровне Чемпионшипа, и мне требовалось решить, какое из них является правильным для меня".
"Я проявил терпение, и время показало, что это ("Аль-Иттифак") лучшее предложение, а два других, скорее, были отозваны, нежели я принял решение по ним".
"Я претендовал на две работы в Чемпионшипе. Я не боюсь говорить это, хотя я их так и не получил. Я больше не хотел оставаться вне игры, и то были мои лучшие варианты тогда", — цитирует Джеррарда Daily Mail.
16.08.2023 09:00
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пошел на понижение в уровне, но зато бабла срубит. а в ченпионшипе еще потренирует
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В первом же матче попустил аль-наср, по-красоте, Хендерсон>мане+руналда.
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Настоящий пёс: позвали - прибежал
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