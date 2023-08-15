Судейский корпус извинился перед "Вулверхэмптоном" за неназначенный пенальти

Андре Онана Главный тренер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил заявил, что он получил извинения от судейского корпуса за неназначенный пенальти в ворота "Манчестер Юнайтед".

"Вулверхэмптон" начал новый сезон Премьер-Лиги с поражения 1:0 в гостях у "Юнайтед", хотя по игре и количеству острых моментов превзошел соперника, нанеся 23 удара.

Уже в компенсированное время матча на "Олд Траффорд" голкипер "красных дьяволов" Андре Онана, играя на выходе, не добрался до мяча и просто врезался в нападающего Сашу Калайджича.

Как и система VAR, рефери Саймон Хупер не увидел здесь повода для назначения пенальти — к огромному возмущению О'Нила, который за свое бурное поведение у бровки получил желтую карточку.

После матча менеджер элитных рефери Джонатан Мосс, назначенный на эту должность в апреле, незамедлительно пообщался с О'Нилом и признал, что "волки" недосчитались чистого пенальти.

"Мы только что поговорили с Джоном Моссом. Спасибо ему за то, что он сразу подошел и извинился. Он сказал, что это бы явный пенальти, который следовало назначить".

"Я провел значительную часть дня с ним, готовясь и пытаясь понять новые правила, чтобы не получить предупреждение уже в первом матче. Я не справился с этим".

"Джонатан признал, что это была явная ошибка, и он не мог поверить, что рефери в поле не назначил пенальти, а VAR не вмешалась. Спасибо ему за это".

"Наверное, от этого я чувствую себя еще более скверно. Потому что ты знаешь, что ты прав, и при этом ты возвращаешься домой ни с чем", — цитирует О'Нила Sky Sports.


Метки PGMOL, Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед, Мосс, О'Нил, Премьер-Лига, рефери, Хупер

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2023 06:00

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 15.08.2023 06:47 # takernotagiver
    Ну прям как дети) Почему с судей взятки гладки, а с футболистов сдирают все шкуры? По мне, за такое наказывать надо вплоть до отстранения

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  2. heyoung 15.08.2023 06:31 # heyoung
    Все равно не забили бы

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  3. alexomck 15.08.2023 06:29 # alexomck
    опозорились.

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  4. shakur 15.08.2023 06:28 # shakur
    Посмотрим как поведёт себя МЮ в этой ситуации.
    Приличный клуб предложил бы Волкам "доиграть" матч и пробить пенальти.
    Три года назад был идентичный эпизод, тогда Брайтон настоял на пробитии пенальти в свои ворота уже после финального свистка, как раз с МЮ играли.

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  5. superglor 15.08.2023 06:19 # superglor
    15.08.2023 00:12 #
    empry
    А пенки там не было.

    15.08.2023 00:19 #
    empry
    Эпизод несколько раз просмотрели ассистенты и не нашли там нарушения.

    Все что нужно знать про уровень понимания правил болельщиками МЮ.

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  6. liverpoolec23 15.08.2023 06:15 # liverpoolec23
    Все что нужно знать знать о МЮ:во время матча пенальти нет,а после матча должны были ставить.Судейство на высшем уровне

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