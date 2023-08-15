Судейский корпус извинился перед "Вулверхэмптоном" за неназначенный пенальти

Главный тренер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил заявил, что он получил извинения от судейского корпуса за неназначенный пенальти в ворота "Манчестер Юнайтед".

"Вулверхэмптон" начал новый сезон Премьер-Лиги с поражения 1:0 в гостях у "Юнайтед", хотя по игре и количеству острых моментов превзошел соперника, нанеся 23 удара.



Уже в компенсированное время матча на "Олд Траффорд" голкипер "красных дьяволов" Андре Онана, играя на выходе, не добрался до мяча и просто врезался в нападающего Сашу Калайджича.



Как и система VAR, рефери Саймон Хупер не увидел здесь повода для назначения пенальти — к огромному возмущению О'Нила, который за свое бурное поведение у бровки получил желтую карточку.



После матча менеджер элитных рефери Джонатан Мосс, назначенный на эту должность в апреле, незамедлительно пообщался с О'Нилом и признал, что "волки" недосчитались чистого пенальти.



"Мы только что поговорили с Джоном Моссом. Спасибо ему за то, что он сразу подошел и извинился. Он сказал, что это бы явный пенальти, который следовало назначить".



"Я провел значительную часть дня с ним, готовясь и пытаясь понять новые правила, чтобы не получить предупреждение уже в первом матче. Я не справился с этим".



"Джонатан признал, что это была явная ошибка, и он не мог поверить, что рефери в поле не назначил пенальти, а VAR не вмешалась. Спасибо ему за это".



"Наверное, от этого я чувствую себя еще более скверно. Потому что ты знаешь, что ты прав, и при этом ты возвращаешься домой ни с чем", — цитирует О'Нила Sky Sports.