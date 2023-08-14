Лавиа выбирает "Челси", а не "Ливерпуль"

Ромео Лавиа Полузащитник "Саутгемптона" Ромео Лавиа решил, что хочет перейти в "Челси", а не "Ливерпуль".

Ранее в понедельник издание Sky Sports сообщило, что "Саутгемптон" принял предложение "Ливерпуля" в 60 миллионов фунтов о покупке Лавиа.

Слово повторяя сценарий саги с Мойсесом Кайседо из "Брайтона", Лавиа дал понять своему клубу, что предпочитает продолжить карьеру в "Челси".

"Челси" все еще предстоит договориться с "Саутгемптоном" о компенсации за 19-летнего бельгийца, и The Athletic ожидает, что два клуба сойдутся на 50 млн. фунтов плюс бонусы.

Источник подчеркивает, что "Саутгемптон" и "Челси" связывают хорошие отношения, поэтому каких-либо затруднений в переговорах возникнуть не должно.

Добавим, Лавиа не принимал участия в двух первых матчах "Саутгемптона" в новом сезоне. "Святые" с самого начала понимали, что уход Роме неминуем.


Метки Лавиа, Ливерпуль, Саутгемптон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2023 20:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 14.08.2023 20:53 # largo-winch
    Щельману подтянули.
    Надо вернуть теперь пенсоказахов на фапл, а там глядишь и Степка вернется

    (ответить)

  2. jirrort 14.08.2023 20:52 # jirrort
    Бляяяя , по-красоте сделали,браво!

    https://ibb.co/ZBXZ323
    https://ibb.co/QNtJD47

    (ответить)

  3. sellman 14.08.2023 20:51 # sellman
    Кайседо в Челси: https://www.chelseafc.com/en/news/article/chelsea-complete-moises-caicedo-signing

    (ответить)

  4. bembo 14.08.2023 20:51 # bembo
    Мойзес Кайседо — о переходе в «Челси»:

    «Я так счастлив присоединиться к «Челси»! Я очень рад оказаться в этом топ-клубе. Когда «Челси» мне позвонил, мне не пришлось долго думать — я просто знал, что хочу подписать контракт с этим клубом.

    Попав сюда, я воплотил мечту. Не могу дождаться момента, когда начну работу с командой».



    Еще не сыграл, а уде легенда императорси.
    Обоссывание лузерпукаф эта тупа топ

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  5. takernotagiver 14.08.2023 20:51 # takernotagiver
    Бимба, а что за Виталик?) Твой бывший что-ли, который откупорил твою незалежность?)

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  6. kitabanov 14.08.2023 20:50 # kitabanov
    Лишь бы было так

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  7. mafia 14.08.2023 20:49 # mafia
    лишайло где новость о подписании императора?

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  8. fiezzo 14.08.2023 20:45 # fiezzo
    Хохол перебросил резервы из под Артемовска под Купянск в ожидании нашего контрнаступления и в результате Клещеевку удалось окончательно освободить от остатков хохла.

    Кстати, битве за Купянск быть. Будет второй Артемовск. Гражданские действительно эвакуируются массово, а город готовится к тяжелым боям и длительной обороне. Огневые точки в многоэтажках и вот это вот все. Так что без Купянской мясорубки не обойдется. Быть добру!

    Русские Боги войны!

    (ответить)

  9. ausreichend 14.08.2023 20:43 # ausreichend
    Что общего у следующих игроков?

    Enzo
    Thuram
    Kone
    Lavia
    Mount
    Caicedo
    Amrabat
    Mbappe
    Valverde
    Bellingham
    Doku
    Tchouameni
    Timber

    (ответить)

  10. bembo 14.08.2023 20:42 # bembo
    МОЗЯ ОФИШИАЛ
    ПИЛИ, МИХАЙЛО

    ИМПЕРАТОРЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ СУКА Я ЩА ВСЕ ЗАКОНЧУ НАХОООООООООООООЙ

    ЛЧ НАШ, БРАТИШКИ

    (ответить)

  11. bembo 14.08.2023 20:41 # bembo
    нигеры просто вчера посмотрел, как императоры лузерку изнасиловали и решили ну его нахуй в эту бестрофейную помойку идти)

    (ответить)

  12. mafia 14.08.2023 20:40 # mafia
    «Ливерпуль» теперь может обратиться к Тайлеру Адамсу.

    Пол Джойс


    СУКА ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
    чисто уровень портовых обрыганов

    (ответить)

  13. takernotagiver 14.08.2023 20:39 # takernotagiver
    "У нас есть Лукаку за 100 лимонов, Кулибали, Кукурелья, Стерлинг. Всем пизда" (bembo в августе 2022)
    "У нас есть Кайседо, Лавиа, Дисаси, Мудрик, Джексон.. . Всем пизда" (bembo в августе 2023)
    "Но теперь точно всем пизда. У нас есть .... Вы выиграем этот чемпионшип."
    (bembo в августе 2024)

    (ответить)

  14. slash-lfc 14.08.2023 20:38 # slash-lfc
    Блатишки как же я лад, мой любимый Щленщей офолмляет очеледных топаликов, жизнь плекласна блатишки. Щека заглот охланяет меня, просто кайф блатишки

    (ответить)

  15. slash-lfc 14.08.2023 20:36 # slash-lfc
    14.08.2023 20:29 # удалить
    slash-lfc

    ИМПЕЛАТОЛЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ. Всё пледначелтано блатишки. Стлапон уготован Плое6алси

    Источник: http://fapl.ru/posts/102151/?c=1#c7822361

    (ответить)

  16. slash-lfc 14.08.2023 20:34 # slash-lfc
    14.08.2023 20:22 # удалить
    slash-lfc

    Додику 30 лет )) отсталая в развитии е6анашка ))

    14.08.2023 19:52 #
    bembo

    ЧЕЛСИ ЛУЧШИЙ КЛУБ В МИРЕ
    ОФИШИАЛ
    ОБОЖАЮ ЭТОТ РАЙ НА ЗЕМЛЕ)))))))))))))

    ЕСЛИ Я УМРУ, ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ПЛИЗКИ НА СТЭМФОРД БРИДЖ ПОД ГИМН УКРАИНЫ)
    (ответить)


    Источник: http://fapl.ru/posts/102151/?c=1#c7822361

    (ответить)

  17. electric 14.08.2023 20:34 # electric
    Лавиа выбирает деньги, а не "Ливерпуль"

    Источник: http://fapl.ru/posts/102160/

    (ответить)

  18. chelsea-super 14.08.2023 20:34 # chelsea-super
    Видимо Энцо будет ближе к атаке, аля Фабрегас в сборной Испании.

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  19. mafia 14.08.2023 20:30 # mafia
    ахахахахахахаххаха ЛУЗЕРКААААААА

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  20. kos9k 14.08.2023 20:29 # kos9k
    Быть на подмене в паре кайседо-фернандес? очередной ниггер в чольсе без мозгов))

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