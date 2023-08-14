Лавиа выбирает "Челси", а не "Ливерпуль"

Полузащитник "Саутгемптона" Ромео Лавиа решил, что хочет перейти в "Челси", а не "Ливерпуль".

Ранее в понедельник издание Sky Sports сообщило, что "Саутгемптон" принял предложение "Ливерпуля" в 60 миллионов фунтов о покупке Лавиа.



Слово повторяя сценарий саги с Мойсесом Кайседо из "Брайтона", Лавиа дал понять своему клубу, что предпочитает продолжить карьеру в "Челси".



"Челси" все еще предстоит договориться с "Саутгемптоном" о компенсации за 19-летнего бельгийца, и The Athletic ожидает, что два клуба сойдутся на 50 млн. фунтов плюс бонусы.



Источник подчеркивает, что "Саутгемптон" и "Челси" связывают хорошие отношения, поэтому каких-либо затруднений в переговорах возникнуть не должно.



Добавим, Лавиа не принимал участия в двух первых матчах "Саутгемптона" в новом сезоне. "Святые" с самого начала понимали, что уход Роме неминуем.