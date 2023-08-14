Лавиа выбирает "Челси", а не "Ливерпуль"
Полузащитник "Саутгемптона" Ромео Лавиа решил, что хочет перейти в "Челси", а не "Ливерпуль".
Ранее в понедельник издание Sky Sports сообщило, что "Саутгемптон" принял предложение "Ливерпуля" в 60 миллионов фунтов о покупке Лавиа.
Слово повторяя сценарий саги с Мойсесом Кайседо из "Брайтона", Лавиа дал понять своему клубу, что предпочитает продолжить карьеру в "Челси".
"Челси" все еще предстоит договориться с "Саутгемптоном" о компенсации за 19-летнего бельгийца, и The Athletic ожидает, что два клуба сойдутся на 50 млн. фунтов плюс бонусы.
Источник подчеркивает, что "Саутгемптон" и "Челси" связывают хорошие отношения, поэтому каких-либо затруднений в переговорах возникнуть не должно.
Добавим, Лавиа не принимал участия в двух первых матчах "Саутгемптона" в новом сезоне. "Святые" с самого начала понимали, что уход Роме неминуем.
14.08.2023 20:00
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Последние комментарии:
Щельману подтянули.
Надо вернуть теперь пенсоказахов на фапл, а там глядишь и Степка вернется
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Бляяяя , по-красоте сделали,браво!
https://ibb.co/ZBXZ323
https://ibb.co/QNtJD47
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Кайседо в Челси: https://www.chelseafc.com/en/news/article/chelsea-complete-moises-caicedo-signing
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Мойзес Кайседо — о переходе в «Челси»:
«Я так счастлив присоединиться к «Челси»! Я очень рад оказаться в этом топ-клубе. Когда «Челси» мне позвонил, мне не пришлось долго думать — я просто знал, что хочу подписать контракт с этим клубом.
Попав сюда, я воплотил мечту. Не могу дождаться момента, когда начну работу с командой».
Еще не сыграл, а уде легенда императорси.
Обоссывание лузерпукаф эта тупа топ
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Бимба, а что за Виталик?) Твой бывший что-ли, который откупорил твою незалежность?)
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Лишь бы было так
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лишайло где новость о подписании императора?
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Хохол перебросил резервы из под Артемовска под Купянск в ожидании нашего контрнаступления и в результате Клещеевку удалось окончательно освободить от остатков хохла.
Кстати, битве за Купянск быть. Будет второй Артемовск. Гражданские действительно эвакуируются массово, а город готовится к тяжелым боям и длительной обороне. Огневые точки в многоэтажках и вот это вот все. Так что без Купянской мясорубки не обойдется. Быть добру!
Русские Боги войны!
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Что общего у следующих игроков?
Enzo
Thuram
Kone
Lavia
Mount
Caicedo
Amrabat
Mbappe
Valverde
Bellingham
Doku
Tchouameni
Timber
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МОЗЯ ОФИШИАЛ
ПИЛИ, МИХАЙЛО
ИМПЕРАТОРЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ СУКА Я ЩА ВСЕ ЗАКОНЧУ НАХОООООООООООООЙ
ЛЧ НАШ, БРАТИШКИ
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нигеры просто вчера посмотрел, как императоры лузерку изнасиловали и решили ну его нахуй в эту бестрофейную помойку идти)
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«Ливерпуль» теперь может обратиться к Тайлеру Адамсу.
Пол Джойс
СУКА ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
чисто уровень портовых обрыганов
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"У нас есть Лукаку за 100 лимонов, Кулибали, Кукурелья, Стерлинг. Всем пизда" (bembo в августе 2022)
"У нас есть Кайседо, Лавиа, Дисаси, Мудрик, Джексон.. . Всем пизда" (bembo в августе 2023)
"Но теперь точно всем пизда. У нас есть .... Вы выиграем этот чемпионшип."
(bembo в августе 2024)
(ответить)
Блатишки как же я лад, мой любимый Щленщей офолмляет очеледных топаликов, жизнь плекласна блатишки. Щека заглот охланяет меня, просто кайф блатишки
(ответить)
14.08.2023 20:29 # удалить
slash-lfc
ИМПЕЛАТОЛЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ. Всё пледначелтано блатишки. Стлапон уготован Плое6алси
Источник: http://fapl.ru/posts/102151/?c=1#c7822361
(ответить)
14.08.2023 20:22 # удалить
slash-lfc
Додику 30 лет )) отсталая в развитии е6анашка ))
14.08.2023 19:52 #
bembo
ЧЕЛСИ ЛУЧШИЙ КЛУБ В МИРЕ
ОФИШИАЛ
ОБОЖАЮ ЭТОТ РАЙ НА ЗЕМЛЕ)))))))))))))
ЕСЛИ Я УМРУ, ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ПЛИЗКИ НА СТЭМФОРД БРИДЖ ПОД ГИМН УКРАИНЫ)
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Источник: http://fapl.ru/posts/102151/?c=1#c7822361
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Лавиа выбирает деньги, а не "Ливерпуль"
Источник: http://fapl.ru/posts/102160/
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Видимо Энцо будет ближе к атаке, аля Фабрегас в сборной Испании.
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ахахахахахахаххаха ЛУЗЕРКААААААА
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Быть на подмене в паре кайседо-фернандес? очередной ниггер в чольсе без мозгов))
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