"Ньюкасл" сокрушил "Виллу"

В своем первом матче нового сезона "Ньюкасл" сокрушил "Астон Виллу" со счетом 5:1, сразу же захватив лидерство в Премьер-Лиге.

Новичок "Ньюкасла" Сандро Тонали незамедлительно начал отрабатывать инвестированные в него 55 миллионов фунтов, уже на шестой минуте, в прыжке замкнув подачу Энтони Гордона с левого фланга — 1:0.



"Астон Вилла" не заставила себя ждать с ответом. На 11-й минуте мяч удачно отскочил в центр штрафной, откуда Мусса Диаби нанес удар в касание — 1:1.



Случился в матче на "Сент-Джеймс Парк" еще один быстрый гол. После заброса верхом в штрафную Свен Ботман выполнил прострел в касание, а Александер Исак пробил с границы вратарской — 2:1.



"Ньюкасл" смотрелся лучше в остатке первого тайма. "Вилла" начала прибавлять только после перерыва, но как раз тогда хозяева прикончили интригу.



На 58-й минуте Исак обокрал Эзри Конса на левом краю штрафной, а затем подсек мяч перед Эмилиано Мартинесом — 3:1.



На 77-й минуте сработала связка вышедших на замену Харви Барнса и Каллума Уилсона. Первый с левого края штрафной покатил мяч в центр площадки, откуда второй пробил в касание — 4:1.



К тому времени "вилланы" уже совсем расклеились и легко могли пропустить еще, но соперник их несколько раз пощадил.



Тем не менее, еще один гол случился. Уже в компенсированное время Барнс вышел на ударную позицию по левому краю штрафной, а затем закрутил мяч в дальний угол ворот — 5:1.



"Астон Вилла" производила неплохое впечатление — до момента, как "Ньюкасл" сделал разницу в счете комфортной. "Сороки" превосходно начали сезон, размявшись перед выездом к "Манчестер Сити" через неделю.



"Ньюкасл" — "Астон Вилла". Отчет о матче