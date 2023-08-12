"Ньюкасл" сокрушил "Виллу"
В своем первом матче нового сезона "Ньюкасл" сокрушил "Астон Виллу" со счетом 5:1, сразу же захватив лидерство в Премьер-Лиге.
Новичок "Ньюкасла" Сандро Тонали незамедлительно начал отрабатывать инвестированные в него 55 миллионов фунтов, уже на шестой минуте, в прыжке замкнув подачу Энтони Гордона с левого фланга — 1:0.
"Астон Вилла" не заставила себя ждать с ответом. На 11-й минуте мяч удачно отскочил в центр штрафной, откуда Мусса Диаби нанес удар в касание — 1:1.
Случился в матче на "Сент-Джеймс Парк" еще один быстрый гол. После заброса верхом в штрафную Свен Ботман выполнил прострел в касание, а Александер Исак пробил с границы вратарской — 2:1.
"Ньюкасл" смотрелся лучше в остатке первого тайма. "Вилла" начала прибавлять только после перерыва, но как раз тогда хозяева прикончили интригу.
На 58-й минуте Исак обокрал Эзри Конса на левом краю штрафной, а затем подсек мяч перед Эмилиано Мартинесом — 3:1.
На 77-й минуте сработала связка вышедших на замену Харви Барнса и Каллума Уилсона. Первый с левого края штрафной покатил мяч в центр площадки, откуда второй пробил в касание — 4:1.
К тому времени "вилланы" уже совсем расклеились и легко могли пропустить еще, но соперник их несколько раз пощадил.
Тем не менее, еще один гол случился. Уже в компенсированное время Барнс вышел на ударную позицию по левому краю штрафной, а затем закрутил мяч в дальний угол ворот — 5:1.
"Астон Вилла" производила неплохое впечатление — до момента, как "Ньюкасл" сделал разницу в счете комфортной. "Сороки" превосходно начали сезон, размявшись перед выездом к "Манчестер Сити" через неделю.
"Ньюкасл" — "Астон Вилла". Отчет о матче
12.08.2023 21:35
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Последние комментарии:
Бабуся сосич, отец манкурт и внук сосича. Святая богоуродица. Анша Оллакх.
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мурыжыли поллета брайтон, в итоге были готовы дать 90+10, и все уже к этому шло.
Из-за ебаной колбасни даем 115, походу 100+ 15...нюхайте бебру, чепишилы ебаные, только и можете подгадить.
Хуй за за щеку, а не ЛАВИЮ.
Будете с БАЙКЕТИКАМи играть, попуски. Эти 15 миллионов вам боком вылезут, потаскушки скузнявые
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Ипсвич чемпик
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Нихуа себе бойцы очнулись
вспомнили наконец что их душенки переживают за хохлов и пора ебнуть на фупле непонятную хуйню
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос хочет перебраться в «Ноттингем Форест». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», клуб Английской премьер-лиги проявил интерес к колумбийцу ещё зимой. Тогда «Зенит» попросил Барриоса подождать до лета, после чего игрока якобы обещали отпустить «исполнять мечту». Футболист согласился, хотя у него уже были куплены билеты в Лондон.
Отмечается, что в апреле Барриос согласовал контракт с «Ноттингем Форест». Вскоре ФИФА изменила правила приостановки контрактов для легионеров из РПЛ, вследствие чего Вильмар потерял возможность воспользоваться этой опцией. Затем «Ноттингем» сделал предложение «Зениту» в 4 миллиона евро, однако «Зенит» сообщил, что продаст Барриоса только за 20 миллионов, не меньше. Не готовы питерцы принимать и более высокое предложение из Англии (8,5 + 3 млн евро). Чемпионы РПЛ призывают игрока подождать до матча со «Спартаком» и решить вопрос позже.
По данным источника, сейчас юристы Барриоса изучают ситуацию. Дело может дойти до попыток игрока «добиться ухода с помощью силы», то есть до разрыва контракта. 29-летний колумбиец разочарован поведением «Зенита».
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Сасать — это единственный титул истинного Хохола
(с) jirrort
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На Барриоса в Ноттингеме интересно было бы понаблюдать. Хороший опорник
(ответить)
Истинное сокровище для хохла - умение сасать.
(с) Тётя Остер
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Даже после этого разноса понятно, что у Виллы есть потенциал, и тренерский и по игрокам. Просто Эмери ещё не до конца понял , куда он попал. Ну а Ньюкасл норм, стоило ожидать, грамотно работают.
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Как бы пенсов не разгромили за трансферные фокусы Боули. С Диасом Ливерпуль намного опаснее.
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Тут есть доктора? Вопрос: есть ли кадык у женщин?
(ответить)
Кейн бы уже дубль оформил.
(ответить)
просто обканчали скузню братишки))))
Кейседо и Лавия добро пожаловать в семью)
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Когда хахол перестаёт сосать, он перестаёт жить.
(с) King v-098
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Ребята, помните о том что, я ебал в рот всех свинорусов еще тогда, когда это не было мейнстримом!
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Understand the agreement between Moisés Caicedo and Chelsea is for a contract valid until June 2031 🔵🇪🇨
…but the contract will also include an option until 2032, one more season.
Caicedo agreed personal terms with Chelsea at the end of May.
Clubs working to close deal now.
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Щолсей нужно Мартинеза оформлять. Но все ахуеют, когда они оформят Де Хею.
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Ньюкасл и Брайтон по-прежнему ебут, а Челси скупает негров и борьбу за 10 место
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Смачно бедканина проехалась по фашисту Ильину. В этом бедламе всё же стоило бы выделить главного фаната Ильина ака киргиза на президенте РФии, тоже маленького русофобчика и фашика.
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бля а прикиньте кейн настолько нефартовый, что в баварии даже нихера не выиграет)))
да не ну нах не может такого быть)
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