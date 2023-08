Светская хроника за четверг

"Реал" может арендовать Кепу Аррисабалагу. "Фенербахче" сделал предложение по Фреду. Харри Магуайр вернет капитанскую повязку. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Нападающий ПСЖ Неймар обсудит свое будущее с боссами французского клуба на этой неделе. Один из рассматриваемых вариантов — расторжение контракта. (UOL)



"Реал" может взять голкипера "Челси" Кепу Аррисабалагу в аренду с опцией выкупа. (Evening Standard)



"Барселона" отказалась продавать вингера Ансу Фати в "Арсенал". (Sport)



"Арсенал" отклонил предложение "Монако" в 30 миллионов фунтов о покупке нападающего Фоларина Балогана. (90min)



"Арсенал" может обменять своего защитника Такехиро Томиясу на полузащитника "Интера" Николо Бареллу. (Calciomercato)



"Манчестер Юнайтед" по-прежнему собирается приобрести полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амрабата, который доступен для трансфера за 30 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Фенербахче" предложил 13 млн. фунтов за полузащитника "Юнайтед" Фреда. (Fabrizio Romano)



"Челси" близок к покупке 18-летнего нападающего "Сантоса" Дейвида Вашингтона за 17.2 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)



"Челси" отказался от дальнейших переговоров по обмену Ромелу Лукаку на нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича. (Sky Sport Italia)



Полузащитник "Лидса" Тайлер Адамс уже проходит медобследование в "Челси", который заплатит за игрока сборной США 20 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)



"Борнмут" согласовал покупку полузащитника "Бристоль Сити" Алекса Скотта за 25 млн. фунтов. (The Guardian)



"Борнмут" опережает "Лидс" в борьбе за правого защитника "Норвича" Макса Ааронса. (The Athletic)



Бывший полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен отверг интерес из Премьер-Лиги и решил перейти в "Бешикташ". (The Times)



"Эвертон" хочет арендовать нападающего ПСЖ Уго Экитике. (BBC)



"Бернли" договорился о покупке полузащитника "Астон Вилла" Аарона Рэмси за 14 млн. фунтов. (The Athletic)



"Вест Хэм" и "Бернли" сражаются за возможность арендовать левого защитника "Челси" Яна Матсена. (Daily Mail)



"Вулверхэмптон" надеется приобрести защитника "Вест Хэма" Аарона Крессуэлла. (Football Insider)



19-летний нападающий "Брайтона" Хулио Энсисо стал целью для "Наполи". (The Telegraph)



"Астон Вилла" работает над приобретением полузащитника "Галатасарая" Николо Дзаньоло. (Fabrizio Romano)



Другое



Защитник Харри Магуайр, вероятно, будет назван капитаном "Вест Хэма" после завершения своего трансфера в лондонский клуб. (Daily Mail)



Бывший голкипер "Челси" Тибо Куртуа порвал крестообразные связки колена на тренировке "Реала" и, вероятно, пропустит сезон 2023/24 целиком. (Daily Mai)



Российский полузащитник "Серветта" Гаэль Ондуа не смог приехать на квалификационный матч Лиги Чемпионов против "Рейнджерс" в Глазго, потому что ему было отказано в британской визе из-за поддержки России во время военного конфликта с Украиной. (Daily Mail)