"Бавария" согласовала стоимость Кейна

"Бавария" достигла договоренности с "Тоттенхэмом" о приобретении нападающего Харри Кейна.

Этим летом "Бавария" сделала несколько предложений насчет Кейна, проявив невероятную настойчивость, и в конце концов "Тоттенхэм" согласился отпустить своего лучшего игрока в Мюнхен.



По информации The Athletic, принятое "шпорами" предложение превышает 100 миллионов евро (86.4 млн. фунтов).



Теперь Кейн сам должен решить, хочет он перейти в "Баварию" или нет. Если верить Sky Sports, капитан сборной Англии склоняется к тому, чтобы остаться в "Тоттенхэме".



Ранее Кейн хотел определиться со своим будущим до первого матча "Тоттенхэма" в новом сезоне, а значит у Харри остается не так много времени на размышления.



Самому Кейну "Бавария" готова предложить контракт до 2028 года с зарплатой в 400,000 фунтов в неделю.