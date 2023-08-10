Почему МЮ заплатил 72 млн. фунтов за "нового Холанда"

Расмус Хейлунд еще год назад играл в квалификации Лиги Чемпионов за австрийский "Штурм", а сейчас перешел из "Аталанты" в "Манчестер Юнайтед" за 72 миллиона фунтов. Чем же так впечатлил скаутов "красных дьяволов" 20-летний нападающий, которого еще год назад мало кто знал?

Ни для кого не было секретом, что "Юнайтед" остро нуждался в нападающем, который станет наконечником атак команды. Уход Криштиану Роналду оставил зияющую дыру впереди, а арендованный у "Бернли" голландец Вегхорст никогда не был игроком, который способен восполнить этот вакуум. Маркус Рэшфорд же всегда любил атаковать с фланга и из глубины и центральным нападающим по своей природе не является.



Судя по всему, "Юнайтед" выбирал нового форварда из списка, где были четыре фамилии, и, кроме Хейлунда, там значились Харри Кейн из "Тоттенхэма", Виктор Осимхен из "Наполи" и Рандаль Коло-Муани из "Айнтрахта". Осимхен показался "дьяволам" слишком дорогим, по Кейну была сложность с нежеланием "шпор" отдавать своего форварда конкуренту, а от Коло-Муани было решено отказаться в пользу Хейлунда.



После длительных переговоров "Юнайтед", наконец, согласовали сделку по Хейлунду за 72 миллиона фунтов, включая ряд бонусов. Контракт с Расмусом рассчитан на пять лет, и это свидетельствует о том, что "дьяволы" делают ставку на то, что он станет их долгосрочным 9-м номером.



Сезон 2022/23 был прорывным для Хейлунда в "Аталанте" и особенно — в сборной Дании (6 голов в 6 матчах!), но способен ли он возглавить атаку "Юнайтед" уже сейчас?



Хейлунд вырос в столице Дании Копенгагене, и футбол был у него в крови с детства, так как его отец Андерс играл в высшем дивизионе местного чемпионата. И Андерс сделал все возможное, чтобы Расмус и его младшие братья-близнецы Эмиль и Оскар пошли по его стопам.



Расмус подавал надежды с самого раннего возраста и начал изучать футбольное ремесло в скромном клубе "Хорсхольм Уссерод Иддратсфоренин", прежде чем попал в академию пригородного к Копенгагену "Брондбю". В 2017 году его заметили скауты "Копенгагена", и уже в первом своем сезоне за их команду U-19 Расмус забил 15 мячей в 22 матчах.



Его дебют в первой команде "Копенгагена" состоялся в октябре 2020 года в матче против "Орхуса", и в итоге он провел за столичную команду 32 матча и забил всего пять голов. Когда австрийский "Штурм" предложил за Хейлунда 1,9 миллиона евро, "Копенгаген" без колебаний согласился, о чем сейчас, вероятно, сильно сожалеет.



В Граце, на стадионе "Арнольда Шварценеггера", Хейлунд быстро произвел впечатление — в своем дебютном матче против "Тироля" он отличился дважды, шокировав защитников противника своей скоростью и умением использовать свободное пространство.

Менеджер "Штурма" Кристиан Ильцер был в восторге от новичка: "Он кажется дерзким, но самом деле просто очень уверен в себе. У него есть голевое чутье, скорость и футбольный интеллект на уровне выше среднего".



"Штурм" не без помощи Хейлунда финишировал вторым в своем чемпионате, вслед за вечным чемпионом Австрии "Ред Буллом" из Зальцбурга, но в квалификации Лиги Чемпионов не смог пройти киевское "Динамо", хотя именно Хейлунд и забил единственный гол австрийцев в противостоянии, где никто в составе "Штурма" кроме него не запомнился.



Также он стартовал в сезоне 2022/23 с пяти голов в чемпионате Австрии, и очень быстро к "Штурму" стали засылать своих скаутов европейские клубы. Им интересовался "Ньюкасл", был вариант с "Брюгге", но наиболее конкретной была "Аталанта", заплатившая за игрока 17 миллионов евро перед закрытием трансферного окна.



Вскоре после своего прибытия в Бергамо Хейлунд впервые был вызван в национальную сборную Дании и дебютировал со скамейки запасных в памятной победе над Францией в Лиге Наций со счетом 2:0. Талантливому форварду также пришлось привыкать к роли запасного в первые несколько месяцев в "Аталанте".



Прорыв для Хейлунда в Бергамо случился на рубеже года, а в 2023 году он забивал в первых четырех матчах "Аталанты", особенно впечатлив всех в противостоянии с "Лацио". На "Аталанту" мало кто ставил в Риме после домашнего поражения с "Лацио" в первом круге, но Хейлунд стал терроризировать оборону "орлов" с первых минут, регулярно выбегая на свидания с голкипером "Лацио". В конце концов он забил гол, который закрепил преимущество "Аталанты", а после игры получил хвалебные отзывы прессы и редко выделяющего кого-то из своих игроков тренера "Аталанты" Гасперини.



"Хейлунд обладает энергией и интенсивностью, а также замечательными техническими качествами", — отметил Гасперини. "Ему еще есть куда расти, но он очень быстрый — для стометровки ему хватает 11 секунд, и он даже не очень старается, чтобы показать этот результат. Для его роста у него низкий центр тяжести, и он может быстро двигать ногами. Я убежден, что у него будет отличная карьера, и он будет становиться сильнее с каждым днем".



Это был тот момент, когда Хейлунд громко заявил о себе, а затем он закрепил впечатление в сборной Дании хет-триком против финнов и дублем в неожиданном поражении датчан от Казахстана. С учетом того, что на ЧМ-2022 в Катаре Хейлунд даже не попал в заявку, это был настоящий прорыв нападающего.



"Нет никаких сомнений в том, что перерыв на Чемпионате Мира пошёл на пользу Расмусу", — сказал тренер сборной Дании после матча с Финляндией. "В этот период он очень хорошо тренировался и старался прилагать больше усилий. Он лучше стал понимать итальянский язык, Гасперини и то, как играет "Аталанта". Мы счастливы, что он достиг того, чего он достиг сейчас".



Хейлунд продолжил блистать в 2023 году и завершил сезон с показателями в 10 забитых мячей и четыре результативные передачи. Гасперини продолжал хвалить датчанина, но предупреждал его о том, что не стоит почивать на лаврах: "У него очень редкие и важные качества, и он их ярко продемонстрировал", — сказал итальянец после матча с "Кремонезе", выигранного "Аталантой" со счетом 3:1. "Он очень молод, и он не должен думать, что ему больше нечему учиться. Лестница совершенствования бесконечна, он не должен терять смирения".



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Полузащитника Мартена Де Рона Хейлунд сильно удивил во второй половине сезона: "Я не ожидал, что он будет так силен. Когда он приехал к нам, его сильные качества были заметны, но в то же время его прием мяча нуждался в доработке. У него невероятная скорость и выносливость — он способен носиться по полю все 90 минут".



Капитан "Аталанты" Рафаэль Толой стол же восторженно отозвался о датчанине: "Хейлунд — большой талант, физически сильный и очень быстрый. У него есть все, что ему нужно, чтобы стать великим футболистом, и он работает с правильным тренером и в правильной команде".



Кроме впечатляющих физических возможностей и скорости, у Хейлунда есть такое качество, как правильная оценка ситуации на поле, времени для начала забега и расстояния до ворот. У него также есть отличное голевое чутье, что делает его опасным не только на контратаках, но и штрафной — при стандартах и позиционных атаках.



Также он старается аккумулировать силы и не тратить их понапрасну, чем похож на Эрлинга Холанда, с которым его часто сравнивают. Многие современные форварды имеют тенденцию дрейфовать в дальних зонах, но датчанин работает строго по своим комфортным каналам и нацелен на центральные зоны, при этом обладая и неплохим дальним ударом.



Он как рыба в воде чувствует себя в ситуации, когда нужно искать голевые моменты и часто имеет преимущество перед защитниками не только в скорости, но и в выборе позиции. Хейлунд выглядит идеальным нападающим для Премьер-Лиги и подходящим вариантом для "Юнайтед".



С такими игроками, как Бруну Фернандеш, Каземиро и Маркус Рэшфорд, у Хейлунда будут все шансы продемонстрировать свои лучшие качества в составе "Юнайтед". Но все же не стоит забывать, что еще недавно Хейлунд был никому не известным подростком, которому еще есть чему учиться в футболе.



Когда дело доходит до игры в связке с кем-то в линии атаки, заметно, что умение отдать пас пока что не входит в число главных козырей Хейлунда. Он не самый опытный распасовщик, а кроме того его способность принимать решения при движении с мячом также нуждается в улучшении.



Он часто передерживает мяч, чем дает шансы защитникам погасить опасность, исходящую от него. Он также регулярно получал нагоняи от Гасперини за то, что играл с опущенной головой и не видел партнеров, которые находились в более выгодных позициях. В плане развития футбольного интеллекта ему есть над чем работать, но Эрик Тен Хаг — наставник, который может дать многое молодому датчанину, и, что очень важно, менеджер сам это понимает и верит в Расмуса.



Конечная цель Эрика Тен Хага — создать команду, которая будет играть быстро, ориентируясь на "Манчестер Сити", и Хейлунд в этом плане видится идеальным форвардом, который даст возможность "Юнайтед" ускориться — как в фазе контратак, так и при позиционной игре, которая у "дьяволов" часто бывает очень методичной.



В контратаках "Юнайтед" был хорош еще в прошлом сезоне за счет Маркуса Рэшфорда, но Хейлунд сделает "дьяволов" еще сильнее в этом компоненте. Ему еще нужно отполировать свои навыки, но скорость датчанина — это тот козырь, который даст МЮ одного из самых быстрых игроков в лиге. К тому же Хейлунд силен физически и отлично работает корпусом.



Телосложение Хейлунда, его северные корни и безжалостный стиль игры привели к логичным сравнениям с Эрлингом Холандом, который уже покорил Премьер-Лигу в прошлом сезоне и так же, как и Хейлунд, сделал себе имя в австрийской Бундеслиге. Менеджер "Штурма" Ильцер: "Расмуса и Эрлинга можно сравнивать. По многим характеристикам они схожи — оба очень быстры, и их объединяет решимость и желание забивать как можно больше".



Гасперини также отмечал сходство между игроками, но сам датчанин не раз говорил, что ему нужно еще пройти долгий путь, прежде чем встать на один уровень с норвежцем. "Как я уже говорил много раз, я не хотел бы сравнивать себя с ним, потому что он настоящий монстр — он сумасшедший!"



Хейлунд: "Я вижу сходство: он быстрый, я тоже быстрый; он левша, я тоже левша; он сильный, и я тоже. Я надеюсь, что смогу достичь его уровня, но мне нужно будет очень усердно тренироваться и быть еще более сосредоточенным на поле".



Хейлунд и Холанд, безусловно, обладают схожей решительностью в последней трети, и оба умеют рассчитывать время для своих ударов в идеальный момент. Датчанин также является прессинговым монстром и, как и Холанд, часто заставляет защитников совершать ошибки, безжалостно преследуя их в течение игры.



Хейлунд отстает от Холанда с точки зрения количества ударов, что в какой-то степени объясняет, почему голевые показатели игрока "Сити" намного выше. Тем не менее, у Хейлунда есть потенциал забивать большее количество голов, учитывая тот факт, что он чувствует себя более комфортно, чем Холанд, с более слабой правой ногой и представляет немного большую угрозу в воздухе.



То, что его называют новым Холандом, не делает Хейлунду никаких скидок, но у него также есть потенциал произвести неизгладимое впечатление на Премьер-Лигу, если использовать его в правильной системе. Вопрос только в том, готов ли он постоянно работать, чтобы постоянно находиться на самом высоком уровне.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru