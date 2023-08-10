Кейн, скорее всего, останется в "Тоттенхэме"

Нападающий Харри Кейн, скорее всего, отвергнет "Баварию" и останется в "Тоттенхэме".

Ранее днем стало известно, что "Бавария", наконец, согласовала стоимость Кейна, который является трансферной целью номер один для главного тренера мюнхенцев Томаса Тухеля.



По информации Sky Sports, "Бавария" готова заплатить за Кейна 86 миллионов фунтов, но с учетом бонусов итоговая стоимость сделки приближается к 100 млн. фунтов.



И когда перед Кейном открылась реальная возможность покинуть "Тоттенхэм", откуда он никак не мог вырваться в предыдущие годы, Харри сильно засомневался.



Утверждается, 30-летний Кейн все ближе к решению, чтобы остаться в "Тоттенхэме", хотя в Мюнхене сохраняют уверенность насчет приобретения капитана сборной Англии.



Добавим, контракт Кейна с "Тоттенхэмом" истекает следующим летом. Даже если Харри никуда не уйдет, его будущее останется предметом спекуляций, если он не поспешит продлить сотрудничество со "шпорами".