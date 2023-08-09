Гари О'Нил возглавил "Вулверхэмптон"

Гари О Нил "Вулверхэмптон" подтвердил назначение Гари О'Нила своим новым главным тренером.

Напомним, только накануне "Вулверхэмптон" объявил о расставании с Хуленом Лопетеги, который решил покинуть "Молинью" из-за нарушенных обещаний насчет трансферов этим летом.

Спустя менее чем 24 часа на место Лопетеги заступил 40-летний О'Нил, который проявил себя с лучшей стороны в минувшем сезоне, когда спас "Борнмут" от вылета из Премьер-Лиги.

Несмотря на очевидно успешный сезон, боссы "Борнмута" решили отказаться от услуг О'Нила этим летом и позвали на его место Андони Ираолу.

О'Нил становится самым молодым тренером "Вулверхэмптона" в этом тысячелетии, а также первым британским тренером "волков" за последние шесть лет.

За плечами у О'Нила опыт 200 матчей, проведенных в Премьер-Лиге в качестве игрока. До "Борнмута" Гари также тренировал команду "Ливерпуля" U-23.

Добавим, контракт О'Нила с "Вулверхэмптоном" рассчитан до 2026 года.


Метки Вулверхэмптон, О'Нил, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2023 17:25

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 09.08.2023 18:32 # takernotagiver
    Люблю Россию. Но это раздолбайство уже заебало. Склад пиротехники, сука, в центр города и рядом со школой. Просто уебки

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  2. abse 09.08.2023 18:22 # abse
    А я то думал будет Мартин О'Нил =(

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  3. narcot 09.08.2023 18:19 # narcot
    В Самаре школьница родила во время экскурсии и выкинула младенца в мусорное ведро.

    Мамка – ученица седьмого класса местной школы. Они со своим классом поехали на экскурсию, уже в автобусе она почувствовала схватки и попросилась в туалет на ближайшей заправке. Там она родила, выкинула ребенка в мусорку и вернулась в автобус, будто ни в чём не бывало.

    (ответить)

  4. narcot 09.08.2023 18:08 # narcot
    «В ходе проверки были выявлены бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, а мясо некоторых торговых марок отнесено к группе сомнительной свежести», сальмонеллы и другие бактерии, в том числе группы кишечной палочки, были найдены в фарше на российских прилавках.


    Смачнэго, ёпта

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  5. iskander8sg 09.08.2023 17:59 # iskander8sg
    Российский рубль вошёл в тройку слабейших валют мира - Bloomberg

    За семь месяцев рубль потерял относительно доллара 57%, евро - 73%. Его соседями стали турецкая лира и аргентинский песо.

    Гойдаааа!

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  6. liverpo0ol 09.08.2023 17:40 # liverpo0ol
    Спустя менее чем 24 часа на место Лопетеги заступил 40-летний О'Нил, который проявил себя с лучшей стороны в минувшем сезоне, когда спас "Борнмут" от вылета из Премьер-Лиги

    Источник: http://fapl.ru/posts/102055/?c=1

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  7. narcot 09.08.2023 17:32 # narcot
    добро пожаловать в шип

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