Гари О'Нил возглавил "Вулверхэмптон"

"Вулверхэмптон" подтвердил назначение Гари О'Нила своим новым главным тренером.

Напомним, только накануне "Вулверхэмптон" объявил о расставании с Хуленом Лопетеги, который решил покинуть "Молинью" из-за нарушенных обещаний насчет трансферов этим летом.



Спустя менее чем 24 часа на место Лопетеги заступил 40-летний О'Нил, который проявил себя с лучшей стороны в минувшем сезоне, когда спас "Борнмут" от вылета из Премьер-Лиги.



Несмотря на очевидно успешный сезон, боссы "Борнмута" решили отказаться от услуг О'Нила этим летом и позвали на его место Андони Ираолу.



О'Нил становится самым молодым тренером "Вулверхэмптона" в этом тысячелетии, а также первым британским тренером "волков" за последние шесть лет.



За плечами у О'Нила опыт 200 матчей, проведенных в Премьер-Лиге в качестве игрока. До "Борнмута" Гари также тренировал команду "Ливерпуля" U-23.



Добавим, контракт О'Нила с "Вулверхэмптоном" рассчитан до 2026 года.