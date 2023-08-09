Гари О'Нил возглавил "Вулверхэмптон"
"Вулверхэмптон" подтвердил назначение Гари О'Нила своим новым главным тренером.
Напомним, только накануне "Вулверхэмптон" объявил о расставании с Хуленом Лопетеги, который решил покинуть "Молинью" из-за нарушенных обещаний насчет трансферов этим летом.
Спустя менее чем 24 часа на место Лопетеги заступил 40-летний О'Нил, который проявил себя с лучшей стороны в минувшем сезоне, когда спас "Борнмут" от вылета из Премьер-Лиги.
Несмотря на очевидно успешный сезон, боссы "Борнмута" решили отказаться от услуг О'Нила этим летом и позвали на его место Андони Ираолу.
О'Нил становится самым молодым тренером "Вулверхэмптона" в этом тысячелетии, а также первым британским тренером "волков" за последние шесть лет.
За плечами у О'Нила опыт 200 матчей, проведенных в Премьер-Лиге в качестве игрока. До "Борнмута" Гари также тренировал команду "Ливерпуля" U-23.
Добавим, контракт О'Нила с "Вулверхэмптоном" рассчитан до 2026 года.
09.08.2023 17:25
Просмотров: 517
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Люблю Россию. Но это раздолбайство уже заебало. Склад пиротехники, сука, в центр города и рядом со школой. Просто уебки
(ответить)
А я то думал будет Мартин О'Нил =(
(ответить)
В Самаре школьница родила во время экскурсии и выкинула младенца в мусорное ведро.
Мамка – ученица седьмого класса местной школы. Они со своим классом поехали на экскурсию, уже в автобусе она почувствовала схватки и попросилась в туалет на ближайшей заправке. Там она родила, выкинула ребенка в мусорку и вернулась в автобус, будто ни в чём не бывало.
(ответить)
«В ходе проверки были выявлены бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, а мясо некоторых торговых марок отнесено к группе сомнительной свежести», сальмонеллы и другие бактерии, в том числе группы кишечной палочки, были найдены в фарше на российских прилавках.
Смачнэго, ёпта
(ответить)
Российский рубль вошёл в тройку слабейших валют мира - Bloomberg
За семь месяцев рубль потерял относительно доллара 57%, евро - 73%. Его соседями стали турецкая лира и аргентинский песо.
Гойдаааа!
(ответить)
Спустя менее чем 24 часа на место Лопетеги заступил 40-летний О'Нил, который проявил себя с лучшей стороны в минувшем сезоне, когда спас "Борнмут" от вылета из Премьер-Лиги
Источник: http://fapl.ru/posts/102055/?c=1
(ответить)
добро пожаловать в шип
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий