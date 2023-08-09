Infinite Athlete станет новым титульным спонсором "Челси"

Энцо Фернандес "Челси", наконец, определился с новым титульным спонсором в преддверии сезона 2023/24.

Напомним, "Челси" был вынужден представить свою новую домашнюю форму без эмблемы спонсора спереди, потому что контракт "синих" с телекоммуникационной компанией Three истек в конце минувшего сезона, а поиски нового партнера затянулись.

"Челси" несколько раз был близко к заключению нового спонсорского контракта, но сделки с Paramount Plus, Stake.com, Allianz и и прочими компаниями срывались по различным причинам.

И все же "Челси" обретет титульного спонсора до старта сезона 2023/24. Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб договорился о сотрудничестве с компанией Infinite Athlete из Соединенных Штатов.

Infinite Athlete — инновационная компания, которая разрабатывает технологическую платформу для всех видов спорта. Продукты компании позволяют смотреть спортивные события, проводить глубокий анализ данных и даже предсказывать травмы.

В данный момент контракт стоимостью свыше 40 миллионов фунтов в год уже согласован и лишь ожидает одобрения со стороны Премьер-Лиги.

На воскресный матч первого тура Премьер-Лиги против "Ливерпуля" команда Маурисио Почеттино уже выйдет в футболках с новым титульным спонсором.


Метки Infinite Athlete, спонсоры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2023 06:00

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  1. hammersmith 09.08.2023 06:44 # hammersmith
    Продукты компании позволяют смотреть спортивные события, проводить глубокий анализ

    Источник: http://fapl.ru/posts/102043/

    Будут теперь пенсам все глубокий анализ проводить. Под стать нашли спонсора лохи.

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  2. drogba11cool 09.08.2023 06:36 # drogba11cool
    Предсказывать травмы, это сильно.

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