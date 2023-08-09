Infinite Athlete станет новым титульным спонсором "Челси"
"Челси", наконец, определился с новым титульным спонсором в преддверии сезона 2023/24.
Напомним, "Челси" был вынужден представить свою новую домашнюю форму без эмблемы спонсора спереди, потому что контракт "синих" с телекоммуникационной компанией Three истек в конце минувшего сезона, а поиски нового партнера затянулись.
"Челси" несколько раз был близко к заключению нового спонсорского контракта, но сделки с Paramount Plus, Stake.com, Allianz и и прочими компаниями срывались по различным причинам.
И все же "Челси" обретет титульного спонсора до старта сезона 2023/24. Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб договорился о сотрудничестве с компанией Infinite Athlete из Соединенных Штатов.
Infinite Athlete — инновационная компания, которая разрабатывает технологическую платформу для всех видов спорта. Продукты компании позволяют смотреть спортивные события, проводить глубокий анализ данных и даже предсказывать травмы.
В данный момент контракт стоимостью свыше 40 миллионов фунтов в год уже согласован и лишь ожидает одобрения со стороны Премьер-Лиги.
На воскресный матч первого тура Премьер-Лиги против "Ливерпуля" команда Маурисио Почеттино уже выйдет в футболках с новым титульным спонсором.
09.08.2023 06:00
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Продукты компании позволяют смотреть спортивные события, проводить глубокий анализ
Источник: http://fapl.ru/posts/102043/
Будут теперь пенсам все глубокий анализ проводить. Под стать нашли спонсора лохи.
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Предсказывать травмы, это сильно.
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