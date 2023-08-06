Де Брюйне и Салах — трансферные цели саудовских клубов на будущее

Саудовские клубы планируют переманить полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне и нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Этим летом саудовские клубы переманили целый ряд звезд Премьер-Лиги, включая Нголо Канте, Джордана Хендерсона, Рияда Махреза, Калиду Кулибали, Эдуарда Менди, Рубена Невеша, Роберто Фирмино, Фабиньо и Аллана Сен-Максимена.



Как сообщает Daily Mirror, саудовские клубы не планируют останавливаться в будущем — никто из выступающих в Европе игроков не является для них недосягаемым.



И хотя текущее трансферное окно закрывается в Саудовской Аравии только 20 сентября, ближневосточные клубы уже строят планы на 2024 год. И Де Брюйне с Салахом входят в число их целей на этот период.



Одновременно с этим саудиты будут пытаться заманить к себе ведущих тренеров, уже заполучив специалистов калибра Стивена Джеррарда, Нуну Эшпириту Санту и Славена Билича.