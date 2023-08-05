Гвардиола пожаловался, другие клубы завышают цены для "Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожаловался, что другие клубы завышают цены, когда "горожане" пытаются купить их игроков.
В преддверии старта нового сезона "Сити" пытается предотвратить уход защитника Кайла Уолкера и полузащитника Бернарду Силвы. Первого пытается заполучить "Бавария", а второго хотят видеть в ПСЖ, "Барселоне" и Саудовской Аравии.
Гвардиола не собирается отдавать двух столь важных игроков, потому что заменить их будет чрезвычайно дорого.
"Только потому, что мы — "Манчестер Сити", для нас игрок стоит на 10-15 миллионов фунтов дороже, чем для всех остальных клубов, когда мы хотим купить игрока".
"Эти же парни, когда они хотят наших важных игроков, сперва должны сделать свое предложение — и этого не было".
"Когда это произойдет, мы будем сражаться за то, чтобы продлить контракты этих игроков и оставить их у нас. Так было со всеми нашими игроками с первого дня".
"В случае с Бернарду и Кайлом мы много раз разговаривали за последние месяцы о том, как они важны для нас, как мы хотим сохранить их, и мы продолжим стремиться к этому до конца".
"Я не знаю, что произойдет, но этого не произойдет, если два клуба не придут к соглашению, потому что речь об игроках огромной важности".
"Когда мы теряем такого рода игроков, мы вынуждены выйти на трансферный рынок за заменой, и замена не стоит 10, 20, 30, 40 или 50 миллионов фунтов. Нет. Она стоит дороже".
"Нам приходится добавлять денег, чтобы компенсировать потери и сделать команду как можно сильнее для защиты завоеванных наград и одержания побед в матчах ради наших людей", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.
05.08.2023 08:00
Просмотров: 757
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Так ноет, будто он из собственного кармана доплачивает сверху
(ответить)
"Только потому, что мы — "мешки", для нас игрок стоит на 10-15 миллионов фунтов дороже, чем для всех остальных клубов, когда мы хотим купить игрока".
Источник: http://fapl.ru/posts/101966/
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий