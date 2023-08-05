Гвардиола пожаловался, другие клубы завышают цены для "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожаловался, что другие клубы завышают цены, когда "горожане" пытаются купить их игроков.

В преддверии старта нового сезона "Сити" пытается предотвратить уход защитника Кайла Уолкера и полузащитника Бернарду Силвы. Первого пытается заполучить "Бавария", а второго хотят видеть в ПСЖ, "Барселоне" и Саудовской Аравии.



Гвардиола не собирается отдавать двух столь важных игроков, потому что заменить их будет чрезвычайно дорого.



"Только потому, что мы — "Манчестер Сити", для нас игрок стоит на 10-15 миллионов фунтов дороже, чем для всех остальных клубов, когда мы хотим купить игрока".



"Эти же парни, когда они хотят наших важных игроков, сперва должны сделать свое предложение — и этого не было".



"Когда это произойдет, мы будем сражаться за то, чтобы продлить контракты этих игроков и оставить их у нас. Так было со всеми нашими игроками с первого дня".



"В случае с Бернарду и Кайлом мы много раз разговаривали за последние месяцы о том, как они важны для нас, как мы хотим сохранить их, и мы продолжим стремиться к этому до конца".



"Я не знаю, что произойдет, но этого не произойдет, если два клуба не придут к соглашению, потому что речь об игроках огромной важности".



"Когда мы теряем такого рода игроков, мы вынуждены выйти на трансферный рынок за заменой, и замена не стоит 10, 20, 30, 40 или 50 миллионов фунтов. Нет. Она стоит дороже".



"Нам приходится добавлять денег, чтобы компенсировать потери и сделать команду как можно сильнее для защиты завоеванных наград и одержания побед в матчах ради наших людей", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.