Клопп считает "Сити" единственным реальным претендентом на титул

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что "Манчестер Сити" является единственным реальным претендентом на титул Премьер-Лиги в новом сезоне.

Минувший сезон "Ливерпуль" завершил с пустыми руками и только на пятом месте в Премьер-Лиге, поэтому Клопп сдержан в ожиданиях насчет новой кампании.



Клоппу кажется, что "Сити" стоит особняком относительно других больших команд, которые прежде всего будут сражаться за попадание в топ-4.



"За исключением, может быть, "Сити", никто не может рассматривать чемпионство в качестве реалистичной цели".



"Все остальные команды сражаются за попадание в Лигу Чемпионов, и мы в том числе. Чем раньше ты квалифицируешься в Лигу Чемпионов, тем выше ты будешь в таблице. Если ты второй и находишься на достижимой дистанции от первого места, у тебя может быть шанс. Я не знаю, кто там окажется".



"Нам нужно будет набирать очки и много. Да, клуб масштаба "Ливерпуля" должен быть успешен. Иначе клубу приходится искать другие решения".



"Мы не думаем о титуле. "Бавария", "Дармштадт" и затем "Челси" — вот те матчи, о которых я думаю".



"Важно не только собрать вместе лучших игроков, но и создать атмосферу, дух и общее желание. Это стало бы базой к тому, чтобы провести лучший сезон, насколько это возможно. Если получится, у нас все будет в порядке", — цитирует Клоппа Daily Mail.