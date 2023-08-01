Кейн установил дедлайн для "Баварии"

Нападающий Харри Кейн собирается остаться в "Тоттенхэме", если "Бавария" не успеет согласовать его трансфер до старта сезона Премьер-Лиги.

Сезон 2023/24 начнется для "Тоттенхэма" выездом к "Брентфорду" 13 августа, и к тому времени Кейну нужна абсолютная определенность насчет своего будущего, утверждает Evening Standard.



В отличие от Кейна, "Тоттенхэм" не устанавливает никакого дедлайна по переговорам с "Баварией", так что решение Харри можно расценивать как попытку убедить "шпор" поскорее принять решение.



Ранее Кейн также дал понять "Тоттенхэму", что исключает продление своего истекающего через год контракта, поэтому "шпоры" могут лишиться своего лучшего игрока следующим летом безо всякой компенсации, если в ближайшие две недели не договорятся с "Баварией".



Добавим, накануне в Лондоне состоялась встреча боссов "Баварии" и "Тоттенхэма", однако выяснилось, что в данный момент два клуба примерно в 20 миллионах фунтов от компромисса по стоимости 30-летнего капитана сборной Англии.