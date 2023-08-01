Мерсон дал прогноз на сезон Премьер-Лиги 2023/24

Бывший нападающий "Арсенала" Пол Мерсон ожидает, что "Манчестер Сити" удастся защитить титул Премьер-Лиги в предстоящем сезоне.

В минувшем сезоне у "Сити" был только один реальный конкурент в лице "Арсенала", и Мерсону кажется, что так останется и в новой кампании.



Мерсон не рассматривает "Ливерпуль" претендентом на титул и думает, что "Челси" даже не попадет в топ-4.



"Я не представляю, что кто-либо сможет опередить "Манчестер Сити" в борьбе за титул Премьер-Лиги. Учитывая уход Гюндогана и вероятное расставание с Кайлом Уолкером, у них могут возникнуть сложности в этом сезоне. "Арсенал" может навязать им конкуренцию после совершенных инвестиций, но скамейка "Сити" очень сильна".



"Деклану Райсу еще нужно привыкнуть к стилю "Арсенала", где мяч перемещают гораздо быстрее, нежели он привык в "Вест Хэме" и сборной Англии. Возможно, "Арсенал" будет близок, но "Ливерпуль" я не рассматривают претендентом на титул в данный момент".



"Многое будет зависеть от того, удастся ли "Манчестер Юнайтед" заполучить Харри Кейна. Если удастся, они станут серьезным претендентом на титул Премьер-Лиги. Если нет, они будут сражаться за попадание в топ-4".



"Я не думаю, что "Челси" попадет в топ-4 в этом сезоне. В данный момент у них еще слишком много работы. У них большой состав без полузащиты, и они избавились от Матео Ковачича и Мейсона Маунта. Их состав очень несбалансированный", — сообщил Мерсон Sportskeeda.