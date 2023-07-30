"Челси" договорился о покупке Дисаси

Аксель Дисаси "Челси" достиг принципиальной договоренности с "Монако" о приобретении защитника Акселя Дисаси за 45 миллионов евро (38.7 млн. фунтов).

"Челси" был вынужден обратиться на трансферный рынок в поисках усиления центра обороны после того, как Весле Фофана получил тяжелую травму, рискуя пропустить почти весь следующий сезон.

25-летний Дисаси, которым также интересовались "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл", уже вступил в предпоследний год по своему контракту, поэтому боссы "Монако" не смогли устоять перед предложением "Челси".

Согласившись отпустить Дисаси в Лондон, одновременно французский клуб нашел замену Акселю в лице защитника "Саутгемптона" Мохаммеда Салису.

Дисаси выступает за "Монако" с 2020 года, когда он был куплен у "Реймса" за 13 млн. евро. Аксель участвовал со сборной Франции на Чемпионат Мира 2022 года, сыграв три матча в Катаре.

Когда сделка будет оформлена, Дисами будет конкурировать за игровые минуты с Леви Колуиллом, Тиаго Силвой, Трево Чалобой и Бенуа Бадиашиле, который сам прибыл в "Челси" из "Монако" в январе.


Метки Дисаси, Монако, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2023 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1157

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Последние комментарии:




  1. skydreams 30.07.2023 22:28 # skydreams
    норм чуквуемека разобрался, жаль не забил

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  2. sausage 30.07.2023 22:21 # sausage
    Такой бездарной трансферной кампании, как в последний год, у Челси не было даже при Грановской.

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  3. dexter 30.07.2023 22:16 # dexter
    Кому нахуй нужен щелси, когда идет 4-я карта гранд финала Рияд Мастерс.

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  4. burnley 30.07.2023 22:10 # burnley
    Челси нужен АПЗ.

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  5. skydreams 30.07.2023 22:07 # skydreams
    ВЕЛИЧАЙШИЙ!

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  6. skydreams 30.07.2023 21:52 # skydreams
    де миша джексон бля

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  7. geniusss 30.07.2023 21:51 # geniusss
    На месте США я бы уже напрягся по поводу двустороннего характера гарантий безопасности. Даже на уровне формулировки.

    Нет, со Штатами как таковыми все понятно. Как в недавнем сериале "Дипломатка" английский министр говорит: "Враждовать с США опасно, дружить с США смертельно" (Netflix, между прочим; вот ведь бунтари какие). Но делегировать что-то Украине для безопасности себя — даже на уровне декларации, — это уже что-то совершенно неуглеродное по форме и содержанию.

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  8. takernotagiver 30.07.2023 21:49 # takernotagiver
    Зачахси Ниггерси)

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  9. skydreams 30.07.2023 21:46 # skydreams
    вперёд Челси!!!

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  10. b84 30.07.2023 21:42 # b84
    сасиииииииииииииии

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  11. hachidlo 30.07.2023 21:38 # hachidlo
    Все колбасники ушли искать ссылку на трансляцию Щолсей, чтобы потом было что обсудить ШО ТАМ ПО ЩОЛСЕЙ?

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  12. gjchancel 30.07.2023 21:33 # gjchancel
    Теперь Фофана может не спешить)))

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  13. takernotagiver 30.07.2023 21:25 # takernotagiver
    Мне одному кажется, что Грановская до сих пор подсказывает, кого купить в Челси, при этом подбирая игроков с самыми тупыми фамилиями в отместку?)))))))
    Дисаси, Мадуеке, Угочуква, Чуквумека, Нкунку, Бадиашиле, Кукурелья))))))))))

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  14. skydreams 30.07.2023 21:07 # skydreams
    нигерси пздц)) берут игроков как в футбол менеджере каком-то

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  15. skydreams 30.07.2023 21:06 # skydreams
    ти саси

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  16. fc-zenit 30.07.2023 21:05 # fc-zenit
    Дисасите cyки, завидуйте)

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  17. ian 30.07.2023 21:05 # ian
    в стиле Чорлей ахахаха

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  18. hachidlo 30.07.2023 21:00 # hachidlo
    Новый Дисаи (с)

    Колбасники, готовы к сегодняшнему матчу Щолсей?

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  19. hammersmith 30.07.2023 21:00 # hammersmith
    как же дисасут пенсы, это пздц

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