"Челси" договорился о покупке Дисаси
"Челси" достиг принципиальной договоренности с "Монако" о приобретении защитника Акселя Дисаси за 45 миллионов евро (38.7 млн. фунтов).
"Челси" был вынужден обратиться на трансферный рынок в поисках усиления центра обороны после того, как Весле Фофана получил тяжелую травму, рискуя пропустить почти весь следующий сезон.
25-летний Дисаси, которым также интересовались "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл", уже вступил в предпоследний год по своему контракту, поэтому боссы "Монако" не смогли устоять перед предложением "Челси".
Согласившись отпустить Дисаси в Лондон, одновременно французский клуб нашел замену Акселю в лице защитника "Саутгемптона" Мохаммеда Салису.
Дисаси выступает за "Монако" с 2020 года, когда он был куплен у "Реймса" за 13 млн. евро. Аксель участвовал со сборной Франции на Чемпионат Мира 2022 года, сыграв три матча в Катаре.
Когда сделка будет оформлена, Дисами будет конкурировать за игровые минуты с Леви Колуиллом, Тиаго Силвой, Трево Чалобой и Бенуа Бадиашиле, который сам прибыл в "Челси" из "Монако" в январе.
30.07.2023 21:00
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Последние комментарии:
норм чуквуемека разобрался, жаль не забил
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Такой бездарной трансферной кампании, как в последний год, у Челси не было даже при Грановской.
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Кому нахуй нужен щелси, когда идет 4-я карта гранд финала Рияд Мастерс.
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Челси нужен АПЗ.
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ВЕЛИЧАЙШИЙ!
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де миша джексон бля
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На месте США я бы уже напрягся по поводу двустороннего характера гарантий безопасности. Даже на уровне формулировки.
Нет, со Штатами как таковыми все понятно. Как в недавнем сериале "Дипломатка" английский министр говорит: "Враждовать с США опасно, дружить с США смертельно" (Netflix, между прочим; вот ведь бунтари какие). Но делегировать что-то Украине для безопасности себя — даже на уровне декларации, — это уже что-то совершенно неуглеродное по форме и содержанию.
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Зачахси Ниггерси)
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вперёд Челси!!!
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сасиииииииииииииии
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Все колбасники ушли искать ссылку на трансляцию Щолсей, чтобы потом было что обсудить ШО ТАМ ПО ЩОЛСЕЙ?
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Теперь Фофана может не спешить)))
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Мне одному кажется, что Грановская до сих пор подсказывает, кого купить в Челси, при этом подбирая игроков с самыми тупыми фамилиями в отместку?)))))))
Дисаси, Мадуеке, Угочуква, Чуквумека, Нкунку, Бадиашиле, Кукурелья))))))))))
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нигерси пздц)) берут игроков как в футбол менеджере каком-то
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ти саси
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Дисасите cyки, завидуйте)
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в стиле Чорлей ахахаха
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Новый Дисаи (с)
Колбасники, готовы к сегодняшнему матчу Щолсей?
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как же дисасут пенсы, это пздц
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