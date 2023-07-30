"Челси" договорился о покупке Дисаси

"Челси" достиг принципиальной договоренности с "Монако" о приобретении защитника Акселя Дисаси за 45 миллионов евро (38.7 млн. фунтов).

"Челси" был вынужден обратиться на трансферный рынок в поисках усиления центра обороны после того, как Весле Фофана получил тяжелую травму, рискуя пропустить почти весь следующий сезон.



25-летний Дисаси, которым также интересовались "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл", уже вступил в предпоследний год по своему контракту, поэтому боссы "Монако" не смогли устоять перед предложением "Челси".



Согласившись отпустить Дисаси в Лондон, одновременно французский клуб нашел замену Акселю в лице защитника "Саутгемптона" Мохаммеда Салису.



Дисаси выступает за "Монако" с 2020 года, когда он был куплен у "Реймса" за 13 млн. евро. Аксель участвовал со сборной Франции на Чемпионат Мира 2022 года, сыграв три матча в Катаре.



Когда сделка будет оформлена, Дисами будет конкурировать за игровые минуты с Леви Колуиллом, Тиаго Силвой, Трево Чалобой и Бенуа Бадиашиле, который сам прибыл в "Челси" из "Монако" в январе.