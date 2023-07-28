Хитцльшпергер раскритиковал Хендерсона за переход в "Аль-Иттифак"

Открытый гей и бывший полузащитник "Астон Виллы" Томас Хитцльшпергер раскритиковал Джордана Хендерсона за переход в "Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии.

В четверг "Ливерпуль" подтвердил переход Хендерсона в "Аль-Иттифак" стоимостью 12 миллионов фунтов. Джордан не смог отклонить предложение с зарплатой в 700,000 фунтов из страны, где гомосексуализм карается тюрьмой.



Хендерсон был известен одним из наиболее ярых сторонников ЛГБТ-меньшинств среди футболистов, однако Хитцльшпергер, совершивший каминг-аут в 2014 году, сомневается, что Джордан были искренен в своей поддержке геев и лесбиянок.



"Итак, Джордан Хендерсон все-таки отправился в Саудовскую Аравию. Справедливости ради, он может играть, где пожелает. Интересно, как теперь будет выглядеть новый бренд JH. Старый — мертв! На время я поверил, что он искренен в своей поддержке ЛГБТ-сообщества. Вот я глупец..." — цитирует Хитцльшпергера Daily Mail.