Светская хроника за пятницу

Пять клубов Серии А хотят Харри Магуайра. Мохаммед Кудус предпочитает "Арсенал", а не "Челси". Назван клуб, за который болеет Марго Робби. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

ПСЖ верит в свои шансы заполучить Харри Кейна, если "Тоттенхэм" все же решит продать нападающего. (Sky Sports)



"Бавария" уверена, что Кейн выберет ее. (Sky Sports)



"Бавария" заинтересована в бывшем голкипере "Манчестер Юнайтед" Давиде Де Хеа и первом номере "Брентфорда" Давиде Райе. (The Times)



"Ювентус", "Наполи", "Рома", "Милан" и "Интер" хотят защитника "Юнайтед" Харри Магуайра. (Corriere dello Sport)



Нападающий "Аталанты" Расмус Хейлунд выбирает "Юнайтед", несмотря на интерес со стороны ПСЖ. (Fabrizio Romano)



"Галатасарай" согласовал покупку полузащитника "Юнайтед" Фреда. (Alain Turkce)



"Интер" продвигается в переговорах о покупке защитника "Челси" Трево Чалобы, но сам игрок не хочет уходить. (Football Insider)



Полузащитник "Аякса" Мохаммед Кудус предпочитает "Арсенал", а не "Челси". (Football Transfers)



"Арсенал" не предпринимает активных действий в отношении полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа, потому что Томас Партей, вероятно, останется с "канонирами". (Fabrizio Romano)



Полузащитник "Арсенала" Альбер Самби Локонга был предложен "Роме", "Бернли" и "Страсбуру". (Gazzetta dello Sport)



Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо все же завершит свой переход в "Аль-Иттихад" за 40 миллионов фунтов. (Daily Mirror)



"Саутгемптон" отклонил предложение "Вест Хэма" о покупке полузащитника Джеймса Уорд-Проуза в размере 17-20 млн. фунтов плюс 3 млн. фунтов в виде бонусов. Ожидается, что "молотобойцы" предпримут вторую попытку. (Sky Sports)



"Монако" сделал предложение в 4.3 млн. фунтов о покупке защитника "Фулхэма" Тосина Адарабиойо. (L'Equipe)



Защитник "Аякса" Калвин Бэсси проходит медобследование в "Фулхэме". (Fabrizio Romano)



"Кристал Пэлас" собирается предложить 34 млн. фунтов за нападающего "Арсенала" Эдди Нкетиа. (Football.London)



Другое



Сага с продажей семейством Глэйзеров "Юнайтед" может растянуться на 18 месяцев. (Daily Mail)



Только со своего твиттера журналист Фабрицио Романо зарабатывает 67,450 фунтов в месяц. (Daily Star)



Исполнительница главной роли в фильме "Барби" Марго Робби болеет за "Фулхэм", как и ее муж. (Sport Bible)



"Барселона" может быть исключена из следующего розыгрыша Лиги Чемпионов ввиду подозрений в подкупе рефери. (The Sun)