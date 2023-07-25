Тирни не уверен в своем будущем

Защитник "Арсенала" Киран Тирни заявил, что не уверен в своем будущем, но не собирается требовать трансфера.

С приходом в "Арсенал" Александра Зинченко прошлым летом Тирни отдалился от стартового состава. В минувшем сезоне Киран сыграл 36 матчей во всех соревнованиях, но только на 15 из них выходил с первых минут.



Этим летом Тирни сватают в "Манчестер Сити", "Ньюкасл" и назад в "Селтик", и пока у 26-летнего шотландца нет уверенности насчет своего будущего.



"Это особо не зависит от меня. Я не вел никаких переговоров с тренером — я просто упорно тружусь каждый день и стараюсь выполнять свою работу как можно лучше".



"Я не пропустил ни одного матча в прошлом сезоне из-за травм. Я был доступен в каждом матче, и я всегда был готов выйти на поле".



"Думаю, каждый согласится, что я никогда не выкладываюсь менее чем на 100 процентов, играю я или нет. Ты не можешь ожидать, что будешь играть каждый матч каждый год, и я тоже не ожидаю этого".



"Но я все равно провел много матчей в прошлом сезоне, выходя со скамейки и помогая команде либо удержать победу, либо забить гол. Я делал все возможное, чтобы помогать", — цитирует Тирни talkSPORT.