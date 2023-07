Светская хроника за вторник

ПСЖ готов купить Харри Кейна в случае расставания с Килианом Мбаппе. У "Челси" есть три альтернативы Мойсесу Кайседу. "Аль-Иттифак" продлил свою серию без побед при Стивене Джеррарде. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Аталанта" хочет минимум 70 миллионов фунтов за нападающего Расмуса Хейлунда, "Манчестер Юнайтед" готов заплатить не более 60 млн. фунтов. (The Guardian)



"Юнайтед" рассматривает на роль запасного голкипера 25-летнего Алтая Байындыра из "Фенербахче". (Goal)



"Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэм" находятся среди клубов, заинтересованных в нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе. (The Telegraph)



Мбаппе не хочет переезжать в Саудовскую Аравию, что повышает шансы клубов Премьер-Лиги заполучить Килиана. (Daily Mail)



"Юнайтед" заинтересован в атакующем полузащитнике "Аякса" Мохаммеде Кудусе, которого также хочет "Челси". (Daily Mirror)



"Челси" рассматривает Мохаммеда Кудуса из "Аякса", Габри Вейгу из "Сельты" и Ромео Лавиа из "Саутгемптона" в качестве альтернатив полузащитнику "Брайтона" Мойсесу Кайседо. (Football.London)



В случае расставания со своим нападающим Килианом Мбаппе ПСЖ купит Харри Кейна из "Тоттенхэма" за 100 млн. фунтов. (The Independent)



Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон попрощался с партнерами по команде и персоналом клуба в преддверии своего трансфера в "Аль-Иттифак". (Daily Mail)



"Тоттенхэм" продолжает переговоры о покупке защитника "Байера" Эдмонда Тапсоба. (Fabrizio Romano)



"Тоттенхэм" и "Ноттингем Форест" обратились насчет крайнего защитника "Ювентуса" Андреа Камбьязо. (Tuttosport)



"Аль-Хиляль" близок к договоренности с "Фулхэмом" о покупке нападающего Александара Митровича. (90min)



"Эвертон" близок к покупке нападающего "Альмерии" Эль-Билаля Туре, несмотря на конкуренцию со стороны "Аталанты". (Football Insider)



"Интер" предложил 13 млн. фунтов за голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса. (TyC Sports)



Другое



Министр спорта Саудовской Аравии выделил 17 млрд. фунтов на трансферы клубов высшего дивизиона до 2023 года. (Ben Jacobs)



"Аль-Иттифак" не выиграл ни одного из четырех первых матчей при Стивене Джеррарде. (Daily Mail)



В понедельник стадион "Борнмута" был эвакуирован после обнаружения неопознанного предмета. (Daily Mail)



Высокопоставленный руководитель из английского футбола подозревается в изнасиловании двух несовершеннолетних — одной на момент преступления было 15 лет. (The Athletic)



Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер отдыхает на Ибице со своей бывшей женой, с которой они развелись в 2016 году. (The Sun)