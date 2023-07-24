Заха перешел в "Галатасарай"

Бывший вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха завершил свой переход в "Галатасарай", присоединившись к турецкому клубу в качестве свободного агента.

Контракт Захи с "Пэлас" истек в конце июня — Уилфрид так и не принял предложение "орлов" о новой сделке с рекордной для лондонского клуба зарплатой в 200,000 фунтов в неделю.



Также Заха не пожелал уезжать в Саудовскую Аравию, где ему предлагали еще больше денег. Вместо этого 30-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара отправился в "Галатасарай".



В своем приветственном интервью Заха объяснил это трансфер тем, что он хочет впервые в своей карьере сыграть в Лиге Чемпионов и выиграть турецкое первенство.



Отдельно "Галатасарай" уточняет, что Заха получил бонус в 2 миллиона фунтов за переход, а зарплата Уилфрида в Стамбуле составит около 72,000 фунтов в неделю.



Добавим, за "Пэлас" Заха провел 458 матчей, забив 90 голов и отдав 76 результативных передач. В начале своей карьеры Уилфрид ненадолго отлучился в "Манчестер Юнайтед", но заиграть там не смог и вернулся к "орлам".