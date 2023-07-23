"Астон Вилла" объявила о рекордном трансфере Муссы Диаби
"Астон Вилла" обновила свой трансферный рекорд, купив вингера "Байера" и сборной Франции Муссу Диаби.
Диаби заключил с "Виллой" долгосрочный контракт и уже присоединился к своим новым партнерам по команде, которые совершают турне по Соединенным Штатам.
Трансфер 24-летнего француза оценивается в 60 миллионов евро (51.9 млн. фунтов), из которых 10 млн. евро (8.7 млн. евро) приходятся на бонусы.
Покупкой Диаби "Вилла" перекрыла свое предыдущее рекордное приобретение — переход Эмилиано Буэндиа из "Норвича" два года назад.
Диаби выступал за "Байер" после своего перехода из ПСЖ в 2019 году. В течение этого времени Мусса забил 49 голов и отдал 48 результативных передач в 173 матчах за клуб из Леверкузена.
За сборную своей страны Диаби дебютировал в 2021 году и к настоящему моменту сыграл 10 матчей.
Диаби, которого сватали в различные топ-клубы Европы, становится третьим новичком команды Унаи Эмери этим летом после защитника Пау Торреса и полузащитника Юри Тилеманса.
The Guardian отмечает, что Диаби изначально был целью номер один Эмери среди атакующих игроков на это лето. Унаи приметил Муссу, еще когда тренировал ПСЖ.
23.07.2023 00:05
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