"Астон Вилла" объявила о рекордном трансфере Муссы Диаби

Унаи Эмери и Мусса Диаби "Астон Вилла" обновила свой трансферный рекорд, купив вингера "Байера" и сборной Франции Муссу Диаби.

Диаби заключил с "Виллой" долгосрочный контракт и уже присоединился к своим новым партнерам по команде, которые совершают турне по Соединенным Штатам.

Трансфер 24-летнего француза оценивается в 60 миллионов евро (51.9 млн. фунтов), из которых 10 млн. евро (8.7 млн. евро) приходятся на бонусы.

Покупкой Диаби "Вилла" перекрыла свое предыдущее рекордное приобретение — переход Эмилиано Буэндиа из "Норвича" два года назад.

Диаби выступал за "Байер" после своего перехода из ПСЖ в 2019 году. В течение этого времени Мусса забил 49 голов и отдал 48 результативных передач в 173 матчах за клуб из Леверкузена.

За сборную своей страны Диаби дебютировал в 2021 году и к настоящему моменту сыграл 10 матчей.

Диаби, которого сватали в различные топ-клубы Европы, становится третьим новичком команды Унаи Эмери этим летом после защитника Пау Торреса и полузащитника Юри Тилеманса.

The Guardian отмечает, что Диаби изначально был целью номер один Эмери среди атакующих игроков на это лето. Унаи приметил Муссу, еще когда тренировал ПСЖ.


Метки Астон Вилла, Байер, Диаби, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2023 00:05

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  1. steveg8 23.07.2023 00:13 # steveg8
    Хохлы и змагары - становись в очередь за цистерной желтенькой. Эхехе))

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  2. alexomck 23.07.2023 00:12 # alexomck
    Стыдно за Астон Виллу, Арсенал и Манчестер Сити - клубы мешки

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