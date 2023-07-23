Заха близок к переходу в "Галатасарай"

Бывший вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха близок к переходу в турецкий "Галатасарай" в качестве свободного агента.

Контракт Захи с "Пэлас" истек в конце июня, но предложение "орлов" о новой сделке с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю все еще в силе.



Согласно слухам, более выгодное в финансовом плане предложение, нежели "Пэлас", Уилфриду сделал только саудовский "Аль-Наср", но 30-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара выбрал ни то, ни другое.



По информации Sky Sports, сейчас Заха находится на пороге компромисса с "Галатасараем", который манит Уилфрида возможностью сыграть в Лиге Чемпионов в новом сезоне.



Добавим, Заха находился в системе "Пэлас" с 12 лет, забив 90 голов в 458 матчах за "орлов". В 2013 году Уилфрид ушел в "Манчестер Юнайтед", но затем дважды возвращался на "Селхерст Парк" на правах аренды, пока не был выкуплен обратно в 2015.