"Вест Хэм" проявляет интерес к Галлахеру

"Вест Хэм" проявляет интерес к полузащитнику "Челси" и сборной Англии Конору Галлахеру.

В данный момент у Галлахера остается два года по контракту, и "Челси" открыт к продлению сотрудничества со своим воспитанником.



Чтобы Галлахер покинул "Стэмфорд Бридж" этим летом, Конор должен сам проявить инициативу и попроситься в другой клуб, утверждает Sky Sports.



В данный момент Галлахер находится с "Челси" в предсезонном турне, а главный тренер "синих" Маурисио Почеттино строит планы на предстоящую кампанию, рассчитывая на Конора.



Однако в минувшем сезоне Премьер-Лиги Галлахер отметился только 18 появлениями в стартовом составе. Регулярная игровая практика и возможность выступить в Лиге Европы — то, чем "Вест Хэм" может поманить 23-летнего англичанина.



Добавим, "Челси" оценивает Галлахера в сумму свыше 40 миллионов фунтов.