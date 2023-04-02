Галлахер стал целью для "Ливерпуля"

Конор Галлахер Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп определил полузащитника "Челси" Конора Галлахера в качестве своей трансферной цели на грядущее лето.

"Ливерпуль" считается одним из фаворитов в борьбе за Мейсона Маунта, однако The Independent утверждает, что "красные" также заинтересованы в его партнере по "Челси" Галлахере.

Клопп убежден, что Галлахер обладает правильными атрибутами и энергией, чтобы вывести свою игру на новый уровень, выступая за "Ливерпуль". По мнению Юргена, стиль "красных" идеально соответствует Конору.

Блестяще отыграв прошлый сезон за "Кристал Пэлас" на правах аренды, на эту кампанию 23-летний англичанин вернулся в родной клуб, но пока отметился лишь 12 появлениями в стартовом составе "синих" во всех турнирах.

На "Энфилде" отлично осведомлены, что из-за правил финансового фейр-плей "Челси" находится под давлением. "Синие" потратили около 600 миллионов фунтов на усиление состава за два последних трансферных окна и теперь вынуждены продать ряд игроков, к чему их дополнительно может подтолкнуть непопадание в Лигу Чемпионов.

Добавим, контракт Галлахера с "Челси" истекает летом 2025. Политика нового владельца "синих" Тодда Бели такова, что игроки не должны приближаться к двум заключительным годам по своим трудовым договорам.


Метки Галлахер, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2023 14:00

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  1. b84 02.04.2023 14:45 # b84
    Беллингем по-клопповски

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  2. alexomck 02.04.2023 14:36 # alexomck
    очередной АОЧ лямов за 40. жаль источник такой себе - пенсам жаль

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  3. bangladesh 02.04.2023 14:30 # bangladesh
    Боже нет, что происходит сначала чмоунт теперь это дно, харэ пенсовское говно рейтить. Неужели все настолько плохо?

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  4. jirrort 02.04.2023 14:26 # jirrort
    Для бомжепуля можно и скидочку сделать и отпустить топаря за символические 60 лямов.

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  5. chelseaaaa 02.04.2023 14:25 # chelseaaaa
    Не оправдал надежд хотя шансов очень много давали, очень часто теряется

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  6. hachidlo 02.04.2023 14:19 # hachidlo
    Никому не нужные воспитанники Щолси.

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