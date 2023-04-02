Галлахер стал целью для "Ливерпуля"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп определил полузащитника "Челси" Конора Галлахера в качестве своей трансферной цели на грядущее лето.
"Ливерпуль" считается одним из фаворитов в борьбе за Мейсона Маунта, однако The Independent утверждает, что "красные" также заинтересованы в его партнере по "Челси" Галлахере.
Клопп убежден, что Галлахер обладает правильными атрибутами и энергией, чтобы вывести свою игру на новый уровень, выступая за "Ливерпуль". По мнению Юргена, стиль "красных" идеально соответствует Конору.
Блестяще отыграв прошлый сезон за "Кристал Пэлас" на правах аренды, на эту кампанию 23-летний англичанин вернулся в родной клуб, но пока отметился лишь 12 появлениями в стартовом составе "синих" во всех турнирах.
На "Энфилде" отлично осведомлены, что из-за правил финансового фейр-плей "Челси" находится под давлением. "Синие" потратили около 600 миллионов фунтов на усиление состава за два последних трансферных окна и теперь вынуждены продать ряд игроков, к чему их дополнительно может подтолкнуть непопадание в Лигу Чемпионов.
Добавим, контракт Галлахера с "Челси" истекает летом 2025. Политика нового владельца "синих" Тодда Бели такова, что игроки не должны приближаться к двум заключительным годам по своим трудовым договорам.
02.04.2023 14:00
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Последние комментарии:
Беллингем по-клопповски
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очередной АОЧ лямов за 40. жаль источник такой себе - пенсам жаль
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Боже нет, что происходит сначала чмоунт теперь это дно, харэ пенсовское говно рейтить. Неужели все настолько плохо?
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Для бомжепуля можно и скидочку сделать и отпустить топаря за символические 60 лямов.
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Не оправдал надежд хотя шансов очень много давали, очень часто теряется
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Никому не нужные воспитанники Щолси.
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