"Арсенал" заинтересован в покупке Кудуса

"Арсенал" заинтересован в приобретении атакующего полузащитника "Аякса" Мохаммеда Кудуса.

Этим летом главный тренер "Арсенала" Микель Артета потратил уже около 200 миллионов фунтов, пригласив в свою команду Деклана Райса, Кая Хаверца и Юрриена Тимбера.



При этом Артета сказал, что он открыт к дальнейшим приобретениям. И как раз очередным новичком "Арсенала", утверждает Daily Mail, может стать оцениваемый в 40 млн. фунтов Кудус.



Правда, чтобы позволить себе Кудуса, "Арсеналу" сперва придется продать ряд имеющихся игроков, и именно на избавлении от балласта сейчас сосредоточен спортивный директор "канониров" Эду.



Среди тех, на кого "Арсенал" ищет покупателя, значатся Фоларин Балоган, Киран Тирни, Седрик Соареш, Николя Пепе, Альбер Самби Локонга, Нуну Тавареш и Роб Холдинг.



А вот полузащитника Томаса Партея, партнера Кудуса по сборной Гане, "Арсенал" продавать не собирается, сообщает источник.



Помимо "Арсенала", интерес к Кудусу также проявляет "Брайтон", однако у "канониров" есть большое преимущество в борьбе за 22-летнего ганца в виде участия в Лиге Чемпионов.



Добавим, Кудус может сыграть классического центрального полузащитника, в более атакующей роли или даже вингера. Эта универсальность делает Мохаммеда привлекательной целью в глазах "Арсенала".