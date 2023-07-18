"Юнайтед" подписал Джонни Эванса

Защитник Джонни Эванс заключил краткосрочный контракт с "Манчестер Юнайтед", присоединившись к своему родному клубу в качестве свободного агента.

Контракт Эванса с вылетевшим из Премьер-Лиги "Лестером" истек в конце минувшего сезона, и когда настало время возвращаться из отпуска и приступать к тренировкам, Джонни обратился за помощью к своему бывшему клубу.



Эванс приступил к занятиям на базе "Юнайтед" в Каррингтоне только на прошлой неделе, но за считанные дни произвел впечатление на главного тренера Эрика Тен Хага и заслужил контракт.



"Юнайтед" не раскрывает срок контракта Эванса, но называет его "краткосрочным" и уточняет, что это позволит Джонни принять участие в предсезонных матчах в Эдинбурге и Сан-Диего.



35-летний североирландец является продуктом академии "Юнайтед", сыграв за первую команду "красных дьяволов" 198 матчей.



До своего ухода из "Юнайтед" в 2015 году Эванс успел выиграть три титула Премьер-Лиги, два Кубка Лиги, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.