"Юнайтед" подписал Джонни Эванса

Джонни Эванс Защитник Джонни Эванс заключил краткосрочный контракт с "Манчестер Юнайтед", присоединившись к своему родному клубу в качестве свободного агента.

Контракт Эванса с вылетевшим из Премьер-Лиги "Лестером" истек в конце минувшего сезона, и когда настало время возвращаться из отпуска и приступать к тренировкам, Джонни обратился за помощью к своему бывшему клубу.

Эванс приступил к занятиям на базе "Юнайтед" в Каррингтоне только на прошлой неделе, но за считанные дни произвел впечатление на главного тренера Эрика Тен Хага и заслужил контракт.

"Юнайтед" не раскрывает срок контракта Эванса, но называет его "краткосрочным" и уточняет, что это позволит Джонни принять участие в предсезонных матчах в Эдинбурге и Сан-Диего.

35-летний североирландец является продуктом академии "Юнайтед", сыграв за первую команду "красных дьяволов" 198 матчей.

До своего ухода из "Юнайтед" в 2015 году Эванс успел выиграть три титула Премьер-Лиги, два Кубка Лиги, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, трансферы, Эванс

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1055

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  1. chr1s8rown 18.07.2023 19:32 # chr1s8rown
    Ожидание ким жи ме
    Реальность иван

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  2. mancunia-planet 18.07.2023 19:12 # mancunia-planet
    Со времен САФа ещё, а ДДХ и Джонс ушли)

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  3. quavo 18.07.2023 19:12 # quavo
    Ебаный нахуй

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  4. suddenly 18.07.2023 19:09 # suddenly
    В Челси вместо Фофана на сезончик можно

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