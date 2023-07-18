О'Хара высмеял прогноз Венгера насчет чемпионства "Арсенала"

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара высмеял прогноз бывшего главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера насчет чемпионства "канониров" в новом сезоне.

В минувший уикенд Венгер заявил Eurosport, что с помощью своих приобретений "Арсенал" выиграет Премьер-Лигу в сезоне 2023/24. Фанаты лондонского клуба отреагировали на это с большим воодушевлением.



Обсуждая столь смелый прогноз в радиоэфире, О'Хара сперва рассмеялся, а затем объяснил, почему Венгер заблуждается.



"Да ладно, все эти фанаты "Арсенала" слегка увлекаются, не так ли?"



"Я просто думаю, что каждый немного увлекается. Они подписали Райса, и не поймите меня неправильно — это великолепное приобретение, которому я завидую, будучи фанатом "Тоттенхэма".



"Но давайте не будем увлекаться — им все еще нужно проделать большой путь. Все команды укрепляют свой состав к этому сезону, каждый становится сильнее".



"Хаверц? Он и по воротам попасть не может! Он не был достаточно хорош для "Челси", поэтому они от него избавились".



"Я вам говорю: Хаверц провалится в "Арсенале", — сообщил О'Хара talkSPORT.