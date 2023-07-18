О'Хара высмеял прогноз Венгера насчет чемпионства "Арсенала"

Джейми О Хара Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара высмеял прогноз бывшего главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера насчет чемпионства "канониров" в новом сезоне.

В минувший уикенд Венгер заявил Eurosport, что с помощью своих приобретений "Арсенал" выиграет Премьер-Лигу в сезоне 2023/24. Фанаты лондонского клуба отреагировали на это с большим воодушевлением.

Обсуждая столь смелый прогноз в радиоэфире, О'Хара сперва рассмеялся, а затем объяснил, почему Венгер заблуждается.

"Да ладно, все эти фанаты "Арсенала" слегка увлекаются, не так ли?"

"Я просто думаю, что каждый немного увлекается. Они подписали Райса, и не поймите меня неправильно — это великолепное приобретение, которому я завидую, будучи фанатом "Тоттенхэма".

"Но давайте не будем увлекаться — им все еще нужно проделать большой путь. Все команды укрепляют свой состав к этому сезону, каждый становится сильнее".

"Хаверц? Он и по воротам попасть не может! Он не был достаточно хорош для "Челси", поэтому они от него избавились".

"Я вам говорю: Хаверц провалится в "Арсенале", — сообщил О'Хара talkSPORT.


Метки Арсенал, Венгер, О'Хара, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2023 13:00

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Последние комментарии:




  1. division 18.07.2023 13:24 # division
    Хаверц? Он и по воротам попасть не может! Он не был достаточно хорош для "Челси", поэтому они от него избавились".

    Джейми просто базу выдает

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  2. redwhitegun 18.07.2023 13:12 # redwhitegun
    Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара ожидает, что первым уволенным тренером в этом сезоне Премьер-Лиги станет Микель Артета из "Арсенала".

    Источник: http://fapl.ru/posts/87769/?c=1

    )))))))))))))))))

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  3. arsfunars 18.07.2023 13:07 # arsfunars
    Джейми О'Хара

    Достижения:
    Финалист Кубка футбольной лиги: 2008/09

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  4. mixmaster 18.07.2023 13:02 # mixmaster
    http://fapl.ru/posts/97741/

    такой себе предсказатель

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