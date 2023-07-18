О'Хара высмеял прогноз Венгера насчет чемпионства "Арсенала"
Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара высмеял прогноз бывшего главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера насчет чемпионства "канониров" в новом сезоне.
В минувший уикенд Венгер заявил Eurosport, что с помощью своих приобретений "Арсенал" выиграет Премьер-Лигу в сезоне 2023/24. Фанаты лондонского клуба отреагировали на это с большим воодушевлением.
Обсуждая столь смелый прогноз в радиоэфире, О'Хара сперва рассмеялся, а затем объяснил, почему Венгер заблуждается.
"Да ладно, все эти фанаты "Арсенала" слегка увлекаются, не так ли?"
"Я просто думаю, что каждый немного увлекается. Они подписали Райса, и не поймите меня неправильно — это великолепное приобретение, которому я завидую, будучи фанатом "Тоттенхэма".
"Но давайте не будем увлекаться — им все еще нужно проделать большой путь. Все команды укрепляют свой состав к этому сезону, каждый становится сильнее".
"Хаверц? Он и по воротам попасть не может! Он не был достаточно хорош для "Челси", поэтому они от него избавились".
"Я вам говорю: Хаверц провалится в "Арсенале", — сообщил О'Хара talkSPORT.
18.07.2023 13:00
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Хаверц? Он и по воротам попасть не может! Он не был достаточно хорош для "Челси", поэтому они от него избавились".
Джейми просто базу выдает
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Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара ожидает, что первым уволенным тренером в этом сезоне Премьер-Лиги станет Микель Артета из "Арсенала".
Источник: http://fapl.ru/posts/87769/?c=1
)))))))))))))))))
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Джейми О'Хара
Достижения:
Финалист Кубка футбольной лиги: 2008/09
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http://fapl.ru/posts/97741/
такой себе предсказатель
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