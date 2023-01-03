О'Хара предсказывает "Челси" седьмое место в этом сезоне

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара считает, что "Челси" завершит этот сезон только на седьмом месте в Премьер-Лиге.

Сыграв с "Ноттингем Форест" вничью (1:1) в минувший уикенд, "Челси" обнаружил себя на восьмом месте в таблице, в семи очках от зоны Лиги Чемпионов.



О'Хара не ждет от "синих" рывка во второй половине сезона и указывает на слабость команды Грэма Поттера в полузащите и атаке.



"Нет, я не думаю, что они попадут в топ-4 в этом сезоне. Думаю, они выглядят очень посредственно. И очень скучно".



"Челси" совершенно меня не впечатляет. В матче с "Форест" они были посредственны. Совершенно не было похоже на то, что они дожмут своего соперника. От них не исходила угроза. Им не хватало физической готовности".



"Челси" не выглядит злым. Как и "Брайтон". Так они выглядят. Хорошая команда, которая будет играть в хороший футбол, но не выиграет трофеев".



"Они выглядят слабо в полузащите, слабо впереди. Если бы не Тиаго Силва, я бы сказал, что они слабы в обороне. Тиаго Силва — абсолютный "Роллс-Ройс".



"Что касается Калиду Кулибали, то я не знаю, что они в нем нашли. Думаю, он не тянет этот уровень. Насчет остальных я совершенно не уверен. Посредственность".



"Думаю, "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" тоже не попадут в топ-4. Думаю, "Ньюкасл" удержится там, учитывая свой подбор игроков. "Манчестер Юнайтед" будет пятым, "Тоттенхэм" — шестым и "Челси" — седьмым", — сообщил О'Хара talkSPORT.