Джеррард стал четвертым самым высокооплачиваемым тренером в мире

Согласившись на работу в "Аль-Иттифаке", Стивен Джеррард сходу стал четвертым самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Ранее этим летом отказав "Аль-Иттифаку", в начале июля Джеррард все же возглавил амбициозный саудовский клуб.



Как и звезда из числа футболистов, саудитов удалось заманить Джеррарда в свою лигу астрономической зарплатой.



По информации The Sun, "Аль-Иттифак" будет платить легенде "Ливерпуля" 20 миллионов долларов (15.2 млн. фунтов) в год "чистыми".



Больше среди тренеров зарабатывают только титулованные Диего Симеоне из "Атлетико" (30 млн. фунтов в год), Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" (20 млн. фунтов в год) и Юрген Клопп из "Ливерпуля" (16 млн. фунтов в год).



