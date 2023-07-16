Джеррард стал четвертым самым высокооплачиваемым тренером в мире

Стивен Джеррард Согласившись на работу в "Аль-Иттифаке", Стивен Джеррард сходу стал четвертым самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Ранее этим летом отказав "Аль-Иттифаку", в начале июля Джеррард все же возглавил амбициозный саудовский клуб.

Как и звезда из числа футболистов, саудитов удалось заманить Джеррарда в свою лигу астрономической зарплатой.

По информации The Sun, "Аль-Иттифак" будет платить легенде "Ливерпуля" 20 миллионов долларов (15.2 млн. фунтов) в год "чистыми".

Больше среди тренеров зарабатывают только титулованные Диего Симеоне из "Атлетико" (30 млн. фунтов в год), Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" (20 млн. фунтов в год) и Юрген Клопп из "Ливерпуля" (16 млн. фунтов в год).

Самые высокооплачиваемые тренеры в мире


Метки Аль-Иттифак, Джеррард, рейтинги, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2023 11:00

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