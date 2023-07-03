Аль-Иттифак" назначил Джеррарда
Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард был назначен главным тренером "Аль-Иттифака" из Саудовской Аравии.
В прошлом месяце "Аль-Иттифак" не смог договориться с Джеррардом, однако со второй попытки стороны нашли общий язык, и Стивен откликнулся на вызов побороться за титул саудовской лиги.
Как утверждает Daily Mail, прибывшим в Лондон боссам "Аль-Иттихада" удалось убедить Джеррарда своими амбициями и обещаниями пригласить игроков высокого калибра из Европы.
Таким образом, Джеррард возвращается к тренерской работе после простоя в восемь с половиной месяцев, которые прошли с момента увольнения Стивена из "Астон Виллы".
До "Виллы" Джеррард также успел поработать в "Рейнджерс", где выигрывал шотландскую Премьер-Лигу в сезоне 2020/21.
03.07.2023 20:00
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Сутулая собака даже арабам не нужна.
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20.06.2023 12:04 # удалить
alexomck
бабок мало предложили, вестимо
Источник: http://fapl.ru/posts/101085/?c=1#c7795942
Исправились
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"В прошлом месяце "Аль-Иттифак" не смог договориться с Джеррардом, однако со второй попытки стороны нашли общий язык"
В прошлом месяце предлагали только пачку Чаппи, а щас еще резиновую косточку подкинули, вот он и согласился.
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