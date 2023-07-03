Аль-Иттифак" назначил Джеррарда

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард был назначен главным тренером "Аль-Иттифака" из Саудовской Аравии.

В прошлом месяце "Аль-Иттифак" не смог договориться с Джеррардом, однако со второй попытки стороны нашли общий язык, и Стивен откликнулся на вызов побороться за титул саудовской лиги.



Как утверждает Daily Mail, прибывшим в Лондон боссам "Аль-Иттихада" удалось убедить Джеррарда своими амбициями и обещаниями пригласить игроков высокого калибра из Европы.



Таким образом, Джеррард возвращается к тренерской работе после простоя в восемь с половиной месяцев, которые прошли с момента увольнения Стивена из "Астон Виллы".



До "Виллы" Джеррард также успел поработать в "Рейнджерс", где выигрывал шотландскую Премьер-Лигу в сезоне 2020/21.