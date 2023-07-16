Хенесс заявил, что Кейн согласился перейти в "Баварию"

Почетный президент "Баварии" Ули Хенесс заявил, заявил, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн дал согласие на переход в его клуб.

В данный момент у Кейна остается только один год по контракту, и в Мюнхене чувствуют, что президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви предпочтет продать своего лучшего игрока в зарубежный клуб этим летом, чем увидеть, как Харри переходит свободным агентом к конкуренту по Премьер-Лиге через год.



По словам Хенесса, Кейн уже согласился перейти в "Баварию", и в Мюнхене просто хотят, чтобы Харри сдержал данное обещание.



"Он дал очень ясно понять, что его решение принято. Если он сдержит свое слово, мы заполучим его, потому что тогда "Тоттенхэму" придется прогнуться".



"Карл-Хайнц Румменигге регулярно разговаривает с Кейном, как и Ян-Кристиан Дрезен, и каждый сейчас прикладывает большие усилия".



"Леви умен, он не называет цифр. Во-первых, мы должны заставить его назвать цену. Он играет на время, он отличный профессионал. Я очень его ценю. Но, с другой стороны, мы в "Баварии" тоже не вчера начали заниматься такими вещами".



"Он (Кейн) хочет играть в Европе. "Тоттенхэма" там не будет в следующем сезоне, в отличие от нашего клуба. Сейчас у него есть возможность перейти в европейский топ-клуб".



"Кейн и его советники, которыми являются его отец и его брат, — очень приятные люди. Пока что они всегда соблюдали то, что обещали. Если так и останется, все будет в порядке", — цитирует Хенесса Evening Standard.